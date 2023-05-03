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Мировые цены на нефть резко изменили курс: что происходит на рынке

3 мая 2023 14:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на нефть в мире резко изменили курс — происходящее на рынке
Работник нефтяной компании. Фото: ugv.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 3 мая, мировые цены на нефть резко упали — даже на фоне решения о сокращении добычи странами ОПЕК+. В частности, "черное золотое" марки Brent сейчас стоит 75,3 доллара за баррель.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Так, фьючерсы на марку Brent подешевели на 0,01%, до 75,31 доллара за баррель, а на нефть West Texas Intermediate (WTI) — на 0,1%, до 71,60 долларов за баррель. Примечательно, что на предыдущей сессии оба контракта закрылись на самом низком уровне с 24 марта, когда зафиксировали самое большое однодневное процентное снижение с начала января этого года.

Причина — ожидание инвесторами повышения процентных ставок в Соединенных Штатах и Европе. Как отмечает Reuters, сейчас настроения на рынке нефти — негативные.

"Инвесторы, похоже, все больше нервничают из-за макроэкономических перспектив. А также их последствий для спроса на нефть", — говорится в статье.

Так, ожидается, что сегодня Федеральная резервная система США в очередной раз серьезно повысит процентные ставки в рамках борьбы с инфляцией. Речь идет о росте на 25 базисных пунктов. Европейский центробанк планирует повысить ставки завтра, 4 мая.

"Дальнейшие же повышения могут замедлить экономический рост. И ударить по спросу на энергию", — отмечается в материале.

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Напомним, с 1 мая страны-участницы ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти. Постепенное уменьшение производства "черного золота" будет продолжаться до конца 2023 года. По оценке аналитиков, этот шаг вызовет немедленный рост стоимости нефти. Прогнозируют повышение цен на 10 долларов за баррель.

В Министерстве финансов России заявили, что уровень дефицита федерального бюджета в текущем году может превысить прогноз. Причиной называют падение доходов от нефти и природного газа.

Индия за последний месяц увеличила импорт дешевой нефти из России. Объемы российского ресурса в апреле превысили поставки из Ирака и Саудовской Аравии.

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