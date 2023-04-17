Ціни на нафту зростають — яка вартість марок Brent та WTI

Світові ціни на нафту відреагували на плани ОПЕК+ скоротити видобуток
У понеділок, 17 квітня, нафта у світі знову почала дорожчати на тлі планів ОПЕК+ щодо скорочення видобутку. Марка Brent підвищилась у вартості до 86,37 долара за барель.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Котирування нафти
Вартість нафти марки Brent зросла на 0,1%, до 86,37 долара за барель, нафта американської марки West Texas Intermediate — на 0,1%, до 82,56 долара.
Дані показники зафіксували четвертий тижневий приріст минулого тижня, що вважається найдовшою такою смугою з середини минулого року. Це сталося після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оприлюднило прогноз щодо попиту у 2023-му у 101,9 млн барелів на добу, що на 2 млн барелів більше, ніж попереднього року.
Також агенція попередила, що скорочення видобутку нафти, оголошене виробниками ОПЕК+, може посилити дефіцит пропозиції у другій половині року. Це може завдати шкоди споживачам та відновленню світової економіки.
Збільшення витрат на постачання сирої нафти із країн Близького Сходу, які задовольняють понад половину попиту в Азії, вже знизило маржу нафтопереробних підприємств, змушуючи їх забезпечувати поставки з інших регіонів.
Водночас експорт нафти з північного Іраку у турецький порт Джейхан залишається замороженим близько трьох тижнів після рішення суду, що Анкара має сплатити Багдаду компенсацію за несанкціоновані поставки.
Нагадаємо, раніше в Росії заявляли про подальше скорочення нафтовидобутку, яке називають "добровільним". Таким чином, рішення діятиме ще три місяці.
Також ми писали, що нещодавнє рішення Саудівської Аравії, Росії та інших країн-експортерів нафти з групи ОПЕК+ скоротити видобуток нафти може призвести до зростання цін на нафту, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.