Ціни на нафту зростають — яка вартість марок Brent та WTI

Працівник нафтової компанії. Фото: Reuters

У понеділок, 17 квітня, нафта у світі знову почала дорожчати на тлі планів ОПЕК+ щодо скорочення видобутку. Марка Brent підвищилась у вартості до 86,37 долара за барель.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Вартість нафти марки Brent зросла на 0,1%, до 86,37 долара за барель, нафта американської марки West Texas Intermediate — на 0,1%, до 82,56 долара.

Дані показники зафіксували четвертий тижневий приріст минулого тижня, що вважається найдовшою такою смугою з середини минулого року. Це сталося після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оприлюднило прогноз щодо попиту у 2023-му у 101,9 млн барелів на добу, що на 2 млн барелів більше, ніж попереднього року.

Також агенція попередила, що скорочення видобутку нафти, оголошене виробниками ОПЕК+, може посилити дефіцит пропозиції у другій половині року. Це може завдати шкоди споживачам та відновленню світової економіки.

Збільшення витрат на постачання сирої нафти із країн Близького Сходу, які задовольняють понад половину попиту в Азії, вже знизило маржу нафтопереробних підприємств, змушуючи їх забезпечувати поставки з інших регіонів.

Водночас експорт нафти з північного Іраку у турецький порт Джейхан залишається замороженим близько трьох тижнів після рішення суду, що Анкара має сплатити Багдаду компенсацію за несанкціоновані поставки.

Нагадаємо, раніше в Росії заявляли про подальше скорочення нафтовидобутку, яке називають "добровільним". Таким чином, рішення діятиме ще три місяці.

Також ми писали, що нещодавнє рішення Саудівської Аравії, Росії та інших країн-експортерів нафти з групи ОПЕК+ скоротити видобуток нафти може призвести до зростання цін на нафту, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.