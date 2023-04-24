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Мировые цены на нефть снова колеблются: о чем предупреждают эксперты

24 апреля 2023 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на нефть снова колеблются — о чем предупреждают эксперты
Работник нефтяной компании. Фото: ugv.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В понедельник, 24 апреля, мировые цены на нефть продолжили колебания. На этот раз стоимость изменилась в сторону снижения на фоне опасений роста процентных ставок и состояния глобальной экономики.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Так, на бирже нефть марки Brent подешевела на 0,92%, до 80,9 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate снизилась в стоимости на 0,95%, до 77,13 доллара за баррель.

Примечательно, что в общем оба контракта упали более чем на 5% на прошлой неделе. Это их первое недельное падение за последние пять недель. Как объясняют аналитики, усилились опасения по поводу рецессии крупнейшего в мире потребителя нефти — США.

В то же время эксперты и трейдеры сохраняют оптимизм по возобновлению спроса на топливо в Китае во второй половине текущего года, а также из-за того, что дополнительные сокращения поставок, запланированные ОПЕК+ с мая, усилят рынки.

По прогнозам, возобновление спроса на нефть в Китае сможет компенсировать замедление спроса в странах ОЭСР, в то время как санкции и ограничения предложения повысят риск роста цен, заявляют представители Национального банка Австралии. Они ожидают, что Brent может подорожать до 92 долларов за баррель к концу 2023 года.

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Напомним, неделю назад, 17 апреля, нефть в мире начала дорожать на фоне планов ОПЕК+ по сокращению добычи. Марка Brent повысилась в стоимости до 86,37 доллара за баррель.

Также мы писали, что недавнее решение Саудовской Аравии, России и других стран-экспортеров нефти из группы ОПЕК+ сократить добычу нефти может привести к росту цен на нефть, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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