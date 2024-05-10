Тарифы в Украине — одна из услуг ЖКХ может подорожать на четверть

Коммунальные платежки. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

Летом 2024 года тариф на электрическую энергию может вырасти. Цена может повыситься сразу на 33%.

Об этом сообщил руководитель энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко во время эфира Киев24.

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Угроза изменения тарифа на электричество

Чиновник отметил, что рост стоимости электроэнергии на более чем четверть означает, что цена достигнет 3,50 грн за кВт-ч. Однако окончательное решение об обновлении тарифа еще не принято, так что до 1 июня цены останутся неизменными.

При этом тариф на электричество в Украине должен быть равен 6 грн/кВт, однако такой резкий скачок цены кажется нереальным.

"Поэтому если и будет повышение, то оно должно быть последовательным. Сейчас 2,68 грн за кВт-ч. Пожалуй, с июня или июля можно ожидать увеличения тарифа до 3,30-3,50 грн за кВт-ч. От такой степени никуда нельзя деться, поскольку вы знаете, в каком состоянии наша энергетическая система", — рассказал руководитель энергетических программ.

По мнению эксперта, переход к постепенному повышению стоимости электроэнергии до уровня рыночных должен стать ключевым элементом стратегии подготовки к отопительному сезону. Решение призвано обеспечить стабильность энергосистемы и эффективного функционирования сферы энергетики в дальнейшем.

С ростом цен нужно усиление поддержки более уязвимых слоев населения. Речь идет об увеличении объема субсидий во избежание социальных проблем из-за роста тарифов.

Эксперт убежден, что властям необходимо начать масштабную крупную рекламную кампанию по информированию жителей страны о важности экономии электроэнергии. Это очень важно во время высокого напряжения в энергосистеме.

Прогнозы Национального банка

В Национальном банке на днях обнародовали прогноз о более активном росте цен на электроэнергию. В целом регулятор предусматривает медленное приведение тарифов на услуги коммунального хозяйства на экономически обоснованный уровень за несколько лет.

НБУ заложил "достаточно быстрый и существенный рост цен на электричество", что сформирует дополнительное давление на цены и потребности в усилении предоставления помощи для оплаты коммунуслуг для украинцев.

Однако фиксация тарифов на часть услуг будет существенным фактором сдерживания административной составляющей инфляции.

Какие сейчас цены на электричество

Ранее правительство продлило действие тарифа на электроэнергию для населения до 31 мая. Цена ресурса для населения в дальнейшем будет составлять 2,64 грн за киловатт.

Как известно, мораторий на повышение коммунальных тарифов в стране не касается электричества и холодной воды, поэтому с 1 июня 2023 года Кабмин повысил тариф на свет для населения с 1,68 грн/кВт-час до 2,64 грн/кВт-час.

В результате электричество стало единственной услугой, на которую во время войны существенно повысили цену. За год услуга подорожала на 69,7%.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов. Указано, что тарифы нуждаются в немедленном пересмотре.

Мы также сообщали, что в Украине поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года. Речь идет о предложениях 12 компаний на рынке голубого топлива.