Цены на электричество в Украине активно вырастут — прогноз НБУ

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) прогнозируют более активный рост цен на электрическую энергию. В целом, регулятор предусматривает поэтапное приведение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на экономически обоснованные уровни за несколько лет.

Об этом свидетельствует "Инфляционный отчет" Нацбанка (за апрель 2024-го).

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Прогноз НБУ по тарифам на электричество

Как говорится в отчете, учитывая сложную ситуацию в сфере энергетики, дотационные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут расти быстрее.

Поскольку в прогноз НБУ закладывает "достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию", это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в усилении предоставления помощи на оплату коммунальных услуг для украинцев.

В то же время, фиксация тарифов на часть услуг ЖКХ станет весомым фактором сдерживания административной составляющей инфляции. Речь идет о таких коммунальных услугах:

природный газ;

горячая вода;

отопление.

"Длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшит финансовое состояние государственных энергокомпаний. Это будет усиливать риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление только откладывает", — говорится в отчете.

НБУ отмечает, что сроки и параметры корректировки коммунальных тарифов "являются сферой неопределенности".

Какие сейчас цены на электричество

На днях правительство продлило действие тарифа на электричество для населения до 31 мая. Стоимость ресурса для населения составляет 2,64 грн за киловатт.

Мораторий по повышению тарифов не касается электроэнергии и холодной воды, поэтому Кабинет министров повысил тариф на электричество для населения с 1 июня 2023 года с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Электроэнергия стала единственной услугой, на которую во время войны значительно повысили цену. За последний год услуга прибавила в стоимости 69,7%.

Что еще стоит знать

Напомним, в мае 2024 года граждане, имеющие право на пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг, получат меньший ее размер. Это связано со сроками отопительного сезона, завершившегося в середине предыдущего месяца.

Также мы писали, что украинским потребителям голубого топлива, имеющим газовые плиты и колонки, могут грозить штрафы до 500 тыс. грн. Такое наказание предусмотрено в случае выявления нарушений при учете и использовании газа.