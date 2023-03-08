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Тариф на электричество изменится: какие цены могут увидеть украинцы в апреле

8 марта 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тариф на электричество — какие цены могут увидеть украинцы в апреле
Чиновники уже нарабатывают возможные механизмы
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине до конца отопительного сезона правительство пообещало не повышать тарифы на электроэнергию. Он подходит к концу, а потому чиновники уже нарабатывают возможные механизмы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Причины повышения тарифов

В начале войны власти заявляли, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в стране останутся без изменений, пока будет длиться военное положение и еще 30 дней после него. Однако в начале 2023 года чиновники заговорили о необходимости пересмотра тарифов, в частности на электрическую энергию, обосновывая это многими причинами.

Так, о возможном поднятии тарифов сначала заявил глава НКРЭКУ Константин Ущаповский, далее о подобных планах правительства рассказал советник премьера Юрий Бойко.

В начале марта премьер Денис Шмыгаль официально подчеркнул, что до конца отопительного сезона тарифы не будут трогать. Правительство выполнит свое обещание гражданам.

Однако повышение тарифов обосновано невозможностью покрыть восстановление разрушенной энергоинфраструктуры за счет энергокомпании, ведь те продают электроэнергию по регулируемо сниженной стоимости.

При этом пообещали, что уязвимые слои населения не пострадают из-за какой-либо реализации проектов по развитию восстановления, стабилизации, развитию энергетики Украины.

"Поэтому мы будем это делать чрезвычайно сбалансированно и взвешенно, но путь к электрорынку, рынку газа, развития цивилизованного энергетического рынка для Украины важен", — сказал Шмыгаль.

Как изменятся тарифы весной

По словам советника премьера Юрия Бойко, сейчас наработано около 10 сценариев изменения тарифов. В частности, по так называемым "полочкам" (сейчас 250 киловатт-часов, было 100).

"Я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью", — отметил Бойко.

Ранее он предполагал, что пересмотр тарифов на электричество в сторону увеличения может вызвать недовольство у граждан, всегда нервно реагирующих на подобные повышения. Однако адресные монетарные субсидии для незащищенных слоев населения смогут полностью нивелировать социальное напряжение.

По мнению эксперта по жилищно-коммунальным услугам Олега Попенко, если тарифы будут выравниваться в разрезе потребления — тот, кто больше потребляет — будет больше платить, то это вполне приемлемые изменения.

Какая сейчас ситуация на рынке электроэнергии

В Украине действуют два тарифа, которые зависят от количества потребленных киловатт. Так что если бытовой потребитель (домохозяйство) потребляет менее 250 киловатт-часов, то тариф для него будет меньше. Тариф 1,44 гривны для тех, кто за месяц потребил менее 150 киловатт-часов, 1,64 гривны — для тех, кто больше.

"Если это для бизнеса, то у нас есть прайс-кепы, которые ограничивают стоимость электроэнергии и в этом случае вопрос тогда к руководству НКРЭКУ, как они устанавливали тарифы на уровне 5 гривен. Сейчас у нас 5 гривен без НДС — это тарифы по производству электроэнергии без услуг облэнерго. Если добавить облэнерго, то получится пусть там 5,5 грн без НДС — 6,5–7 гривен — это ограничение", — добавил Попенко.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" сообщают, что в первом квартале 2023 года фиксируется недополучение средств на свою деятельность и исполнение обязательств. Причиной тому является то, что в конце прошлого года регулятор утвердил заниженный тариф на передачу электроэнергии.

В Нацкомиссии по госрегулированию вопросов энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) было принято решение об отмене рассмотрения повышения стоимости электроэнергии на рынках "на сутки вперед", балансировочном и внутрисуточном. Рассмотрение вопроса было отложено.

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