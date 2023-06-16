Тарифы на электричество для бизнеса вырастут — что будет с ценами летом

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена ввести новые тарифы на электрическую энергию для украинского бизнеса. Предельные цены (прайс-кепы) уже утверждены, однако государственный регулятор может вообще отказаться от них.

Об этом рассказал глава Министерства энергетики Герман Галущенко СМИ.

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Как свидетельствует информация на сайте регулятора, для бизнеса перестанут действовать предельные цены на электроэнергию с 30 июня. Сейчас максимально возможная стоимость установлена на уровне 4 тыс. грн за МВт-час. Будет остановлено действие предыдущих пунктов постановления комиссии по деятельности рынка электроэнергии, предусматривавших предельные цены на таком уровне:

2 тыс. грн за МВт-ч — для часов наименьшей нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00);

4 тыс. грн за МВт-ч — для часов самой высокой нагрузки (с 7:00 до 23:00).

Стоимость электричества для предпринимателей еще не отпустили в свободное плавание, планируют ввести новые потолки, которые будут выше. Это, в свою очередь, спровоцирует рост потребительских цен в стране.

Так, предлагают установить тарифы на таком уровне:

2,706 тыс. грн за МВт-час — для минимальной нагрузки;

5,413 тыс. грн за МВт-час — для максимальной нагрузки.

В НКРЭКУ не обнародуют обоснование новых ценовых уровней. Тарифы поднимутся после подписания соответствующего документа. В то же время, министр допустил, что регулятор может вообще отказаться от регулирования цен.

Напомним, в Украине в июне этого года почти вдвое повысились тарифы на электрическую энергию. В то же время, осталась возможность платить дешевле.

Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.