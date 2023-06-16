Тарифы на электричество для бизнеса вырастут: что будет с ценами летом
Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена ввести новые тарифы на электрическую энергию для украинского бизнеса. Предельные цены (прайс-кепы) уже утверждены, однако государственный регулятор может вообще отказаться от них.
Об этом рассказал глава Министерства энергетики Герман Галущенко СМИ.
Сколько придется платить бизнесу
Как свидетельствует информация на сайте регулятора, для бизнеса перестанут действовать предельные цены на электроэнергию с 30 июня. Сейчас максимально возможная стоимость установлена на уровне 4 тыс. грн за МВт-час. Будет остановлено действие предыдущих пунктов постановления комиссии по деятельности рынка электроэнергии, предусматривавших предельные цены на таком уровне:
- 2 тыс. грн за МВт-ч — для часов наименьшей нагрузки (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00);
- 4 тыс. грн за МВт-ч — для часов самой высокой нагрузки (с 7:00 до 23:00).
Стоимость электричества для предпринимателей еще не отпустили в свободное плавание, планируют ввести новые потолки, которые будут выше. Это, в свою очередь, спровоцирует рост потребительских цен в стране.
Так, предлагают установить тарифы на таком уровне:
- 2,706 тыс. грн за МВт-час — для минимальной нагрузки;
- 5,413 тыс. грн за МВт-час — для максимальной нагрузки.
В НКРЭКУ не обнародуют обоснование новых ценовых уровней. Тарифы поднимутся после подписания соответствующего документа. В то же время, министр допустил, что регулятор может вообще отказаться от регулирования цен.
Напомним, в Украине в июне этого года почти вдвое повысились тарифы на электрическую энергию. В то же время, осталась возможность платить дешевле.
Также мы писали, что в Украине действует мораторий на прекращение коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.