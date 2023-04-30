Тарифы на электричество могут измениться уже летом

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

В Украине тарифы на электроэнергию для населения могут повыситься с 1 июня 2023 года. Цены могут резко вырасти на 20–30%.

Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего Андриан Прокип в соцсети Facebook.

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Как отмечает эксперт, повышение может быть "косметическим" для сокращения кассовых разрывов, учитывая, что в стране идет война.

Специалист напомнил, что последнее существенное повышение тарифа на электроэнергию было проведено в течение 2015-2017 годов в пять этапов. Однако с момента последнего повышения тарифа стоимость выросла практически вдвое. По данным Государственной службы статистики, индекс потребительских цен составил 92% с 1 марта 2017 года.

"Дороже становился интернет, мобильная связь, кабельное телевидение. И правила поставщиков этих услуг такие, что, если не заплатишь, то и не получишь. Думаю, не ошибусь, если предположу, что для средней семьи суммарные расходы на интернет, телевидение, стационарная и мобильная связь могут в разы превышать расходы на электроснабжение (при централизованном газо- и теплоснабжении)", — написал эксперт.

По его словам, себестоимость производства и поставок электричества тоже возросла, однако цена состоит из нескольких составляющих. Среди них — стоимость электроэнергии на рыночных сегментах, тариф на передачу и распределение электричества, стоимость услуг поставщика (поставщика универсальной услуги, ЧУП) и НДС.

Он пояснил, что ключевым донором для субсидирования тарифа для населения является НАЭК "Энергоатом" и в меньшей степени "Укргидроэнерго". Они, торгуя собственной электроэнергией на рынке, собирают средства, которые затем другая государственная компания, "Гарантированный покупатель", распределяет среди других компаний по упомянутой цепочке на оплату их услуг.

"Тарифы на передачу ("Укрэнерго"), распределение (так называемые облэнерго) и ЧУПов определяются регулятором (НКРЭКУ). И эти тарифы существенно выросли за прошлые годы (как и структура тарифа изменялась по ряду причин), а цена для населения оставалась почти неизменной. Обычный потребитель, пожалуй, будет шокирован, что реальная цена электроэнергии для него в основном отрицательная. Или не будет, потому что это фактически то, чего некоторые категории граждан ждали", — отметил Андриан Прокип.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине правительство запретило взимать с некоторых переселенцев задолженность за коммунальные услуги на временно оккупированных территориях или тех, где продолжаются боевые действия. Однако запрет распространяется не на весь долг.

Также мы писали, что в Украине тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне до июня 2023 года. Правительство продлило льготную цену для населения еще на месяц.