Тарифы на электричество просмотрят дважды — планы Нацкомиссии на 2023 год

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

В Украине тарифы на электроэнергию для облэнерго планируется пересмотреть. Это может произойти в ближайшие дни на заседании государственного регулятора.

Об этом сообщили в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Что известно о росте тарифов

Нацкомиссия намерена повысить тарифы на распределение электрической энергии операторам систем распределения (ОСР) на заседании 23 мая текущего года.

Ожидается, что тарифы будут пересмотрены дважды в течение года:

в июне;

июль-декабрь.

Речь идет об операторах систем распределения, у которых установлены тарифы по стимулирующему тарифообразованию, а также по "Расходам+", пояснили в пресс-службе.

При этом тарифы на второе полугодие текущего года установят с учетом расходов, недополученных операторами систем распределения в апреле-мае.

В то же время, для ОСР на территориях в "горячих точках" действующий тариф не будут менять до конца июня. Стоимость на второе полугодие будет установлена на уровне второго этапа повышения.

Повышение тарифов для населения

В Украине тарифы на электрическую энергию для населения могут измениться с 1 июня 2023 года. В правительстве рассматривают сразу несколько вариантов повышения цен.

По одному из них ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса. В то время как нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при условии месячного потребления до 250 кВт-ч. Предусматривается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,88 грн за кВт-ч. в таком случае это увеличит конечную сумму квитанции на 200-300 гривен.

В частности, в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины предлагают ввести три или четыре градации тарифа на электроэнергию. Состоятельным украинцам придется платить больше за электроэнергию. Для слоев населения, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, а также живущих в населенных пунктах возле линии фронта, вероятно, будет назначена помощь.

Сейчас в стране действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч. Время действия нынешних тарифов истекало 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.