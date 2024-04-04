Цены на электричество — в Нацкомиссии по тарифам рассказали, ждать ли повышения

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) прокомментировали заявление о возможном повышении тарифа на электроэнергию. Там уверяют, что никаких работ по этому вопросу не производится.

Об этом идет речь на официальном сайте регулятора сферы энергетики.

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Ситуация с тарифами на электроэнергию в мае

Речь идет о комментарии главы ведомства Валерия Тарасюка агентству "Интерфакс", где он сказал, отвечая на вопрос о возможности повышения тарифов на электричество весной: "Будут либо изменения, либо продолжение ПСО относительно населения в существующем варианте... Если изменения, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже".

Поскольку руководитель Нацкомиссии допустил, что изменения могут быть, это подхватили СМИ, поэтому в пресс-службе НКРЭКУ решили уточнить, что именно имелось в виду.

В Нацкомиссии по тарифам утверждают, что глава НКРЭКУ говорил исключительно о том, что ему неизвестно о намерениях по повышению тарифов и возможности изменений тарифов в мае этого года.

"В ответ на обращение представителей медиа и во избежание распространения некорректной информации на чувствительную тему повышения тарифов НКРЭКУ информирует: работа по изменению действующих тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей не ведется", — говорится в сообщении.

При этом решение должно приниматься Кабинетом министров, а не Нацкомиссией.

Заявления правительства, требования МВФ и прогнозы экспертов

Ранее в Минэнерго заявляли, что новости о повышении тарифов лишь дестабилизируют ситуацию, в то время как никакая подготовка, обсуждение, расчеты возможного повышения не осуществляется. Однако в ведомстве утверждали, что цены не изменятся до конца отопительного сезона, тогда как он официально подходит к концу в середине апреля.

Согласно Меморандуму Международного валютного фонда (МВФ), украинское правительство все же допускает повышение коммунальных тарифов для населения — на природный газ и электроэнергию. Цены могут повыситься во время войны и после ее завершения.

Также эксперты отмечают необходимость повышения тарифов. Так, по словам эксперта по энерговопросам Геннадия Рябцева, цены на электроэнергию будут повышены, поскольку нужно производить ремонты объектов генерации и распределения электроэнергии.

Что еще стоит знать

Напомним, как сообщил народный депутат, министр по вопросам ЖКХ (в 2007-2010 годах) Алексей Кучеренко в эфире Новини.LIVE, Украина после отопительного сезона правительство может пересмотреть цены на электроэнергию. Сейчас там анализируют ущерб, нанесенный энергосистеме обстрелами РФ.

Ранее мы писали, что с апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.