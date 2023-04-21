Тарифы на электричество: украинцам назвали ориентировочную сумму повышения
В Украине до конца текущего месяца действует льготный период старого тарифа на электроэнергию, который на днях продлило правительство. После чего в мае суммы в коммунальных платежах изменятся.
О том, на сколько больше придется платить украинцам, рассказал заместитель главы парламентского комитета по ЖКУ Алексей Кучеренко.
Ориентировочная сумма повышения
Чиновник напомнил, что сейчас в правительстве продолжаются дискуссии вокруг будущего повышения тарифов на электроэнергию. Выдвигается множество сценариев и называются разные суммы.
Как и остальные чиновники, Кучеренко тоже считает необходимым повысить тариф на электричество, чтобы высвободить средства на ремонт и восстановление энергосистемы.
По его словам, потребителей могут разделить на две категории, а само подорожание не станет "смертельным". Большинство украинцев потребляют за месяц около 150 кВт-ч, то есть если тариф повысят на один грн за кВт-час, то вероятный ориентировочный тариф на свет после подорожания повысится на 150 грн.
Тем, у кого действительно не хватает средств на оплату коммунальных услуг, можно оформить субсидию.
Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продолжают прорабатывать варианты повышения тарифов на электроэнергию. Вердикт планируют озвучить в конце апреля или начале мая текущего года.
Также мы писали, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию, они считаются самыми низкими среди стран Европы. Поскольку страна избрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, повышение цен до рыночных в будущем неизбежно.