Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Тарифы на электричество: украинцам назвали ориентировочную сумму повышения arrow

Тарифы на электричество: украинцам назвали ориентировочную сумму повышения

21 апреля 2023 15:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на электричество — украинцам назвали ориентировочную сумму повышения
Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине до конца текущего месяца действует льготный период старого тарифа на электроэнергию, который на днях продлило правительство. После чего в мае суммы в коммунальных платежах изменятся.

О том, на сколько больше придется платить украинцам, рассказал заместитель главы парламентского комитета по ЖКУ Алексей Кучеренко.

Читайте также:

Ориентировочная сумма повышения

Чиновник напомнил, что сейчас в правительстве продолжаются дискуссии вокруг будущего повышения тарифов на электроэнергию. Выдвигается множество сценариев и называются разные суммы.

Как и остальные чиновники, Кучеренко тоже считает необходимым повысить тариф на электричество, чтобы высвободить средства на ремонт и восстановление энергосистемы.

По его словам, потребителей могут разделить на две категории, а само подорожание не станет "смертельным". Большинство украинцев потребляют за месяц около 150 кВт-ч, то есть если тариф повысят на один грн за кВт-час, то вероятный ориентировочный тариф на свет после подорожания повысится на 150 грн.

Тем, у кого действительно не хватает средств на оплату коммунальных услуг, можно оформить субсидию.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продолжают прорабатывать варианты повышения тарифов на электроэнергию. Вердикт планируют озвучить в конце апреля или начале мая текущего года.

Также мы писали, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию, они считаются самыми низкими среди стран Европы. Поскольку страна избрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, повышение цен до рыночных в будущем неизбежно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас