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Тарифы на электричество: украинцев предупредили, к каким ценам следует готовиться

6 июня 2023 06:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на электричество — к каким ценам следует готовиться
Коммунальные платежки в Украине. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в июне этого года повысили тарифы на электрическую энергию. Однако эксперты предостерегают, что цены все равно низкие и должны быть по меньшей мере вдвое выше.

Так считает бывший глава Министерства энергетики Алексей Оржель, пишет "Главком".

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По словам экс-министра, даже после повышения тарифа на электричество для населения, цены не соответствуют ситуации на украинском рынке.

Новый тариф в 2,64 гривны за киловатт/час не соответствует реалиям, ведь 3,30 гривны составляет только производство. Если добавить тариф на распределение, то получится более пяти гривен. Таким образом, себестоимость электроэнергии выше, а значит, украинцы должны платить рыночную стоимость.

Ранее Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) назвала реальный размер тарифа на электроэнергию для населения. По информации регулятора, действующий тариф на электричество для населения покрывает только 28% затрат на производство, транспортировку, а также уплату налогов. Рыночная стоимость электроэнергии для конечных потребителей, в том числе и бытовых, составляет около 5,5 грн за кВт-ч.

Повышение тарифов

С июня для украинцев установили единый тариф на электричество в 2,64 кВтч независимо от объема потребления. Ранее тариф имел дифференциацию: за потребление до 150 кВт-час в месяц нужно было платить 1,44 грн, а больше этого объема — 1,68 грн за кВт-час.

В Министерстве энергетики повышение тарифов объяснили необходимостью поступления дополнительных средств на ремонтные работы, ведь РФ ракетными атаками по объектам энергоинфраструктуры нанесла значительные повреждения и разрушения.

Также до войны низкий тариф для населения решили компенсировать высоким тарифом для бизнеса, однако потребление им электроэнергии существенно упало. В итоге Укрэнерго и облэнерго получили большие убытки.

Что еще стоит знать

Напомним, в Центре исследования энергетики заявили, что повышением тарифов проблемы украинской энергосистемы не разрешатся. Это создаст неудобную ситуацию для населения. В то же время, ценообразование непрозрачно, ведь не предоставили никаких расчетов.

Также мы писали, что на фоне обновления тарифов сохранили "ночной тариф", благодаря которому украинцы могут экономить на оплате. Такая возможность есть у владельцев двухзонных счетчиков.

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