Тарифи на електрику — до яких цін слід готуватися

Комунальні платіжки в Україні. Фото: google.com

В Україні у червні поточного року підвищили тарифи на електричну енергію. Однак експерти застерігають, що ціни все одно низькі і мали б бути щонайменше удвічі вищі.

Так вважає колишній голова Міністерства енергетики Олексій Оржель, пише "Главком".

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За словами ексміністра, навіть після підвищення тарифу на електрику для населення ціни не відповідають ситуації на українському ринку.

Новий тариф у 2,64 гривні за кіловат/годину не відповідає реаліям, адже 3,30 гривні становить тільки виробництво. Якщо додати тариф на розподіл, то вийде більше ніж п'ять гривень. Таким чином, собівартість електроенергії вища, а відтак — українці мали б платити ринкову вартість.

Раніше Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), назвала реальний розмір тарифу на електроенергію для населення. За інформацією регулятора, чинний тариф на електрику для населення покриває тільки 28% витрат на виробництво, транспортування, а також сплату податків. Ринкова вартість електроенергії для кінцевих споживачів, зокрема й побутових становить близько 5,5 грн за кВт-год.

Підвищення тарифів

З червня для українців встановили єдиний тариф на електрику у 2,64 кВт-год незалежно від обсягу споживання. Раніше тариф мав диференціацію: за споживання до 150 кВт-годину на місяць потрібно було платити 1,44 грн, а більше цього обсягу — 1,68 грн за кВт-годину.

У Міністерстві енергетики підвищення тарифів пояснили необхідністю надходження додаткових коштів на ремонтні роботи, адже РФ ракетними атаками на об'єкти енергоструктури завдала значні пошкодження та руйнування. Також до війни низький тариф для населення вирішили компенсувати високим тарифом для бізнесу, однак споживання ним електроенергії суттєво впало. У підсумку — Укренерго та обленерго отримали великі збитки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Центрі дослідження енергетики заявили, що підвищенням тарифів проблеми української енергосистеми не вирішаться. Натомість це створить незручну ситуацію для населення. Водночас, ціноутворення непрозоре, адже не надано жодних розрахунків.

Також ми писали, що на тлі оновлення тарифів зберегли "нічний тариф", завдяки якому українці мають змогу заощаджувати на оплаті. Така можливість є у власників двозонних лічильників.