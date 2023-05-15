Тарифы на электричество — в правительстве рассматривают "рыночный" вариант

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине тарифы на электрическую энергию для населения могут измениться с 1 июня 2023 года. В правительстве рассматривают сразу несколько вариантов повышения цен.

Издание "Новини.LIVE" собрало прогнозы экспертов и оценки представителей власти по поводу будущих тарифов.

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Как могут измениться цены

Сейчас в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а больше этого объема — 1,68 грн/кВт-ч. Время действия нынешних тарифов истекало 1 мая, но правительство продлило до июня 2023 года.

По мнению эксперта по энергетическим вопросам Украинского института будущего Андриана Прокипа, тарифы могут резко вырасти на 30%, стоимость составит около 2,3-2,5 грн/кВт*ч. По его словам, последнее существенное повышение тарифа на электроэнергию было проведено в период 2015-2017 годов в пять этапов. В то время как себестоимость производства и поставки электричества выросла.

По словам члена Комитета по вопросам энергетики и услуг ЖКХ Сергея Нагорняка, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продолжают прорабатывать варианты повышения тарифов на электроэнергию. По одному из них ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса. В то время как нижний тариф для населения намерены оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при условии месячного потребления до 250 кВт-ч. Предусматривается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,88 грн за кВт-ч. в таком случае это увеличит конечную сумму квитанции на 200-300 гривен.

При этом открытым остается вопрос о дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объема потребления. В частности, по данным СМИ, в правительстве рассматривают один из вариантов, предусматривающий рост тарифа до рыночной цены в 6 грн за потребление свыше 1000 кВт*ч в месяц. Это высокий уровень — большинство семей в стране тратит за месяц не больше 250 кВт*ч.

Также в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины предлагают ввести три или четыре градации тарифа на электроэнергию. Состоятельным украинцам придется платить больше за электроэнергию. Для слоев населения, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, а также живущих в населенных пунктах вблизи линии фронта, вероятно, будет назначена помощь.

Что еще стоит знать

Напомним, в энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется нарастить импорт.

Также мы писали, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию, они считаются самыми низкими среди стран Европы. Поскольку страна избрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, повышение цен до рыночных в будущем неизбежно.