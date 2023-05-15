Тарифи на електрику — в уряді розглядають "ринковий" варіант

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні тарифи на електричну енергію для населення можуть змінитися вже з 1 червня 2023 року. В уряді розглядають одразу кілька варіантів підвищення цін.

Видання "Новини.LIVE" зібрало прогнози експертів та оцінки представників влади щодо майбутніх тарифів.

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Як можуть змінитися ціни

Нині в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год. Час дії чинних тарифів закінчувався 1 травня, але уряд продовжив до червня 2023 року.

На думку експерта із енергетичних питань Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа, тарифи можуть різко зрости на 30%, вартість становитиме близько 2,3-2,5 грн/кВт*год. За його словами, останнє суттєве підвищення тарифу на електроенергію провели у період 2015-2017 років у п’ять етапів. Тоді як собівартість виробництва та постачання електрики зросла.

За словами члена Комітету з питань енергетики та послуг ЖКГ Сергія Нагорняка, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжують опрацьовувати варіанти підвищення тарифів на електроенергію. За одним з них, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу. Тоді як нижній тариф для населення мають намір залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Тож, передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,88 грн за кВт-год. У такому випадку це збільшить кінцеву суму у квитанції на 200-300 гривень.

При цьому відкритим залишається питання щодо диференціації тарифів на електроенергію, залежно від обсягу споживання. Зокрема, за даними ЗМІ в уряді розглядають один із варіантів, який передбачає зростання тарифу до ринкової ціни у 6 грн за споживання понад 1000 кВт*год на місяць. Це високий рівень — більшість сімей в країні витрачає за місяць не більше 250 кВт*год.

Також у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) пропонують запровадити три чи чотири градації тарифу на електроенергію. Заможним українцям доведеться платити більше за електроенергію. Для верств населення, які не в змозі оплачувати комунальні послуги, а також тих, хто живе в населених пунктів поблизу лінії фронту, ймовірно, буде призначена допомога.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планують наростити імпорт.

Також ми писали, що в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію, адже вони вважаються найнижчими серед країн Європи. Оскільки країна обрала курс на інтеграцію з енергосистемою Європейського Союзу, підвищення цін до ринкових у майбутньому — неминуче.