Цены на электричество — какие будут тарифы с 1 мая и кто будет платить меньше

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в мае 2024 года тарифы на электрическую энергию не будут повышать, однако это может произойти в ближайшем будущем. В то же время, часть потребителей заплатит за эту жилищно-коммунальную услугу на 60% меньше.

Об этом сообщает today.ua.

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По словам народного депутата Верховной Рады Алексея Кучеренко, заместителя главы Комитета по вопросам энергетики, украинцам следует готовиться к тому, что электроэнергия подорожает из-за ряда причин.

Он предполагает, что Кабинет министров вскоре будет вынужден пересмотреть ценовую политику относительно этой услуги. Связано это с масштабными разрушениями в энергосистеме страны, вызванными российскими атаками.

Представитель Комитета по энергетике предполагает, что тариф на электроэнергию может достигнуть 3,50 грн.

"Я боюсь, что сейчас правительство будет доводить до этой себестоимости. Я такую логику понимаю", — сообщил нардеп.

Какой сейчас тариф и кто будет платить на 60% меньше

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей был повышен в июне прошлого года. Сейчас украинцы платят 2,64 грн/кВт-ч по единому тарифу. До этого граждане платили в зависимости от того, сколько потребили ресурса. Так, если семья потребляла до 250 кВтч, то платила 1,44 грн, а больше — 1,68 грн.

В то же время, в мае у граждан есть возможность получить скидку в 60%, заменив свой счетчик электроэнергии на экономный. Существует двухзонный и трехзонный. Первый предполагает, что граждане смогут платить за киловатт-часы по дневному и ночному тарифу, а второй — в соответствии с пиковым, полупиковым и ночным временем.

Двухзонный прибор разделяет сутки на два периода: с 7.00 до 23.00 и 23.00 до 7.00. Ночью тариф будет ниже на 50% — 1,32 грн/кВт-час.

Трехзонный разделяет сутки на три периода. Обычный тариф киловатт-часа в полупиковый период с 7.00 до 8.00, с 11.00 до 20.00 и с 22.00 до 23.00, а вот с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 — пиковый период использования электричества. В это время услуга будет предоставляться по 3,96 грн/кВт-ч.

При этом максимально сэкономят граждане, которые активно пользуются техникой в период с 23.00 и до 7.00. Тарификация для трехзонного счетчика в этот период снижена на 60%. То есть украинцы заплатят за киловатт-час только 40% — 1,05 грн.

Чтобы заменить счетчик, нужно обратиться в облэнерго по месту жительства. Прибор и установку нужно оплатить за собственные средства, однако сумма впоследствии окупится.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине 30 апреля 2024 года завершается действие годовых фиксированных тарифов по договорам потребителей с поставщиками природного газа. В связи с этим голубое топливо может подорожать.

Напомним, НКРЭКУ запретила повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, однако решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах. В связи с этим в некоторых из них цены выросли довольно существенно — до 40%.