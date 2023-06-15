Тарифы на электричество изменятся — Украина переймет опыт Израиля

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

В Украине тарифы на электрическую энергию требуют повышения, ведь даже после двойного роста цен с июня — этого все равно недостаточно. В данном вопросе власти переймут опыт Израиля, где, несмотря на войну, цены адаптируют к необходимым экономически обоснованным уровням.

Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента (ОП) Ростислав Шурма в интервью изданию Telegraf.

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Необходимость повышения тарифов

По словам представителя Офиса президента, в первую очередь рост тарифов на электроэнергию необходим для восстановления энергосистемы, пострадавшей от российских обстрелов. Во вторую очередь, это обеспечит спокойный режим прохождения осенне-зимнего периода 2023/2024.

Замглавы ОП отмечает, что даже после недавнего повышения тариф остается в дальнейшем убыточным. Сейчас каждый киловатт электричества является огромной доплатой, ведь себестоимость транспортировки существенно больше цены, установленной для украинских потребителей.

Ростислав Шурма убежден, что для аккумулирования хотя бы каких-нибудь финансовых ресурсов на восстановление энергообъектов после разрушений, нужно избегать минусовых тарифов для государственных предприятий.

Опыт других государств относительно тарифов

Чиновник отметил, что перед пересмотром тарифов Кабинет министров изучал опыт других стран. Речь идет о решениях по ценам на энергоресурсы для населения, к которым прибегали государства во время войн. В частности, Израиль продолжал повышать тарифы на электричество, в то время как другие страны удерживали на убыточном уровне, что привело к тотальной экономии.

"Израиль, понимая, что идет война, все же адаптировал цены на электроэнергию к минимально необходимым уровням. А были страны, которые занимались дешевым популизмом. Это, например, Ирак, Ливан, Сирия, которые во время войн, когда их энергосистемы испытывали разрушения. , принимали политические решения держать цену на электроэнергию на убыточном уровне, как происходит в Украине. Заканчивалось тем, что в течение полугода свет был в лучшем случае 2-4 часа каждый день", — подчеркнул представитель Офиса.

Он отметил, что недавнее повышение цен обезопасит страну от ситуации, когда электроэнергию будут подавать не более четырех часов в день. Однако в целом этого все равно недостаточно.

"Даже после повышения цен для населения стоимость электроэнергия глубоко субсидирована, более чем вдвое", — добавил заместитель руководителя ОП.

Как изменились тарифы на электричество

В конце мая текущего года правительство поддержало повышение тарифа на электроэнергию для населения. С июня в стране действует единый тариф для всех. Если раньше граждане платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч, то сейчас — 2,64 грн/кВт-ч. Как подсчитали эксперты, конечная сумма в платежке вырастет на около 250 грн.

Хотя Нацкомиссия настаивала на рыночной цене в 5,5 грн, в Министерстве энергетики Украины утверждают, что пока не планируют повышать тариф во второй раз.

Напомним, в Украине повышение цен в 2023 году из-за обстрелов неизбежно не только на электроэнергию, но и на холодную воду и водоотвод. Этот тариф не пересматривался около 1,5 лет.

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