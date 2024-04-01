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Тарифы на электроэнергию — стоит ли ждать перемен в платежках

1 апреля 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на электричество — изменятся ли тарифы весной 2024 года
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине после отопительного сезона правительство может пересмотреть цены на электроэнергию. Сейчас там анализируют ущерб, нанесенный энергосистеме обстрелами РФ.

Такой прогноз озвучил народный депутат, министр по ЖКХ (в 2007-2010 годах) Алексей Кучеренко в эфире Новини.LIVE.

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Что будет с ценами на электричество

По словам Кучеренко, повышение цен на электрическую энергию регулировано двумя государственными компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые выставляют цену не рыночно. В то время как от российских обстрелов существенно пострадали объекты Укргидроэнерго.

Он напомнил, что руководитель гидрогенерирующей компании Игорь Сирота заявил о необходимости повышение тарифа для населения

Нардеп прогнозирует, что новых цен на электроэнергию можно ожидать по окончании отопительного сезона.

Сейчас в Министерстве энергетики осуществляют анализ ущерба, нанесенного оккупантами энергосистеме.

В то же время тариф на газ, тепло и горячую воду повышать пока не планируют.

"Гарантую вам, что никто не будет трогать цену на газ для населения, тарифы на тепло, горячую воду", — пояснил он.

Какие сейчас тарифы на свет

Следует отметить, что на днях Нацкомиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг рассказала, что не планируют пересматривать тарифы в апреле 2024 года. Сейчас за электрическую энергию граждане платят 2,64 грн/кВт в час. До июня 2023 года действовали два "социальных" для населения и один рыночный тариф для — для бизнеса. Те бытовые потребители, которые использовали менее 250 кВт-ч, платили 1,44 грн за кВт-ч, а кто больше — 1,68 грн за кВт-ч.

В то же время, согласно Меморандуму с Международным валютным фондом (МВФ), в правительстве все же допускают повышение коммунальных тарифов для населения именно на электрическую энергию и природный газ. При этом цены могут вырасти во время войны и после ее завершения.

Что еще нужно знать

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила еще на год действие действующих тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.

Ранее мы писали, что с апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

тарифы
коммунальные услуги
электроэнергия
цены в Украине

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