Тарифы на электроэнергию — в Раде рассказали о деталях повышения цен

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины (ВРУ) заявили о необходимости введения трех или четырех градаций тарифа на электроэнергию. Специалисты продолжают прорабатывать разные механизмы повышения цен.

Об этом рассказала член профильного комитета, народный депутат от фракции ВР "Голос" Инна Совсун, сообщает издание "Українські Новини".

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Как отметила депутат, богатые украинцы должны больше платить за электроэнергию. Действующий тариф предусматривает субсидии для всех: как для олигархов, так и для пенсионеров. Это и есть ключевая проблема тарифообразования.

В частности, нынешние цены исключают экономический смысл инвестирования в энергоэффективность и энергосбережение.

"Для начала нам нужно ввести больше градаций. У нас сейчас только два этапа изменения цены для населения — меньше и более 250 кВтч в месяц. Для тех, кто потребляет еще больше, стоит ввести более высокую цену. Просто смотреть по объему потребления", — объяснила она.

Градации по ценообразованию позволят людям, у которых достаточно накопленных ресурсов, платить реальную стоимость и инвестировать в энергоэффективность.

"Так же нужно думать о мерах энергоэффективности для тех, кто меньше потребляет. У людей платежка уменьшилась бы вдвое", — подчеркнула Инна Совсун.

Как могут вырасти цены

Как отмечают эксперты по энергетике, повышения цен на электроэнергию следует ожидать, если не с 1 июня, то с 1 июля 2023 года. На сегодняшний день не существует других финансовых источников, которые позволили бы восстановить украинскую энергосистему. Компаниям приходится работать себе в убыток.

Однако это не значит, что Кабинет Министров повысит цены для всех. Для слоев населения, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, а также живущих в населенных пунктах вблизи линии фронта, вероятно, будет какая-то корректировка.

"К сожалению, единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение цен. Повышать цены до 5-10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в том числе повышение цен с 1 44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн за кВт/ч", — объясняют специалисты.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины рассчитывают возобновить экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза (ЕС) минимум до уровня прошлого года и планируют наращивать поставки. Рассчитывают, что доходы от экспорта электроэнергии позволили бы привлечь дополнительные финансовые ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры.

В Министерстве энергетики ранее рассказали, что страна завершила отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов.