Енергоатом попередив про початок ремонтів на АЕС — чи будуть відключення

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

У державному підприємстві "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" анонсували масштабну планову підготовку до опалювального сезону 2023/2024 років. Йдеться про проведення ремонтів енергоблоків атомних електростанцій.

Про це повідомив пресцентр НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

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Що відомо про ремонти АЕС

Як розповіли у компанії, взимку всі енергоблоки працювали понад міру, тому для забезпечення ефективної їх експлуатації майбутнього осінньо-зимового періоду необхідне виведення у планові ремонти.

"У зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком ЗАЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності. Нині настав час перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом і провести планові ремонтні роботи для забезпечення ефективної їх експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023/2024 років", — повідомляють в НАЕК.

Там зазначили, що графік ремонтів склали експерти Енергоатому в синхронізації з Міністерством енергетики та енергогенеруючими компаніями.

Чи будуть відключення електрики

В НАЕК "Енергоатом" зауважили, що скорочення виробітку електричної енергії на АЕС мають компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з закордону. Тобто на постачанні електроенергії споживачам це не має позначитися.

Раніше в НЕК "Укренерго" попереджали про те, що в Україні влітку можливі повторні перебої в електропостачанні через загрози дефіциту потужності.

Як зазначив голова НЕК Володимир Кудрицький, компанія спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії. Однак, не виключають, що ремонтній кампанії весни-літа поточного року судилося стати однією з найскладніших. Причиною є масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема у зимовий період, а також через те, що на окупованих росіянами територіях залишаються потужні електростанції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україні влітку можуть підвищити тарифи на електроенергію. Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила економічно обґрунтовану вартість електрики для споживачів.

Також ми писали, що в Україні повністю забезпечуються потреби споживачів в електроенергії, завдяки чому вдалось відновити експорт до Словаччини. Також триває експорт у Польщу та Молдову.