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Тарифи на електроенергію: у Раді розповіли про деталі підвищення цін

11 травня 2023 09:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на електроенергію — у Раді розповіли про деталі підвищення цін
Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України (ВРУ) заявили про необхідність запровадження трьох чи чотирьох градацій тарифу на електроенергію. Фахівці продовжують опрацьовувати різні механізми підвищення цін.

Про це розповіла член профільного комітету, народний депутат від фракції ВР "Голос" Інна Совсун, повідомляє видання "Українські Новини".

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Як зазначила депутат, заможні українці повинні більше платити за електроенергію. Чинний же тариф передбачає субсидії для всіх: як для олігархів, так і для пенсіонерів. Це і є ключова проблема тарифоутворення.

Зокрема, нинішні ціни виключають економічний сенс інвестування в енергоефективність та енергозбереження.

"Для початку нам потрібно запровадити більше градацій. У нас зараз лише два етапи зміни ціни для населення — менше і більше 250 кВт·год на місяць. Для тих, хто споживає ще більше, варто запровадити вищу ціну. Просто дивитися за обсягом споживання", — пояснила вона.

Градації із ціноутворення дозволять людям, у яких достатньо накопичених ресурсів, платити реальну вартість та інвестувати в енергоефективність.

"Так само треба думати про заходи енергоефективності для тих, хто менше споживає. У людей платіжка зменшилась би вдвічі", — зауважила Інна Совсун.

Як можуть зрости ціни

Як зазначають експерти з енергетики, підвищення цін на електроенергію слід очікувати, якщо не з 1 червня, то з 1 липня 2023 року. На сьогодні не існує інших фінансових джерел, які б дозволили відновити українську енергосистему. Компаніям доводиться працювати собі у збиток.

Проте це не означає, що Кабінет міністрів підвищить ціни для всіх. Для верств населення, які не в змозі оплачувати комунальні послуги, а також тих, хто живе в населених пунктів поблизу лінії фронту, ймовірно, буде якесь корегування.

"На жаль, єдиним виходом із ситуації, що склалася, є підвищення цін. Підвищувати ціни до 5-10 грн за кВт/год це непідйомне зростання для більшості домогосподарств. Тому зараз пропонується кілька варіантів зростання вартості енергоносіїв, зокрема підвищення цін з 1,44-1,68 грн за кВт/год до 2,4-2,8 грн за кВт/год", — пояснюють фахівці.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики України розраховують відновити експорт електроенергії у країни Європейського Союзу (ЄС) щонайменше до рівня минулого року та планують нарощувати постачання. Розраховують, що доходи від експорту електроенергії дозволили б залучити додаткові фінансові ресурси для відновлення енергетичної інфраструктури.

Додамо, у Міністерстві енергетики раніше розповіли, що країна завершила опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів.

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