Тарифы на электроэнергию — украинцам рассказали, когда обнародуют новые цены

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продолжают прорабатывать варианты повышения тарифов на электроэнергию. Окончательный вердикт планируют озвучить в конце апреля или начале мая текущего года.

Об этом рассказала член Нацкомиссии Ольга Бабий во время телемарафона "Єдині новини".

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Что известно о повышении тарифов

Как отметила Ольга Бабий, сейчас точно неизвестно, на сколько именно будет повышен тариф на электричество. Однако если сейчас для промышленных потребителей и бизнеса цена киловатт-часа составляет шесть гривен, то для населения она не будет превышать эту отметку, а будет значительно меньше.

Удорожание произойдет однозначно, ведь энергетические компании нуждаются в финансах, необходимых для производства электроэнергии в условиях разрушений инфраструктуры.

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы, — наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится с воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", — отметила представитель Нацкомиссии по тарифам.

По мнению члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики, есть три основные причины для немедленного повышения тарифов на электроэнергию.

"Первая — стоимость электрической энергии для бытовых потребителей не менялась с 2017 года. Вторая — за эти пять лет произошли инфляционные процессы. Третья — за период военного положения у нас уменьшилось потребление электрической энергии и фактически уменьшилось производство электроэнергии "Энергоатомом", — добавила она.

Сколько сейчас украинцы платят за электричество

В Украине тарифы для бытовых потребителей остаются на уровне, который в несколько раз ниже рыночных цен. Однако с учетом повреждений энергосистемы в результате российских атак в правительстве решили повысить льготный тариф для населения.

В марте этого года правительство заявило, что тарифы на электроэнергию останутся без изменений до конца апреля.

"Механизм ПСО будет действовать до 30 апреля этого года. Таким образом, цена на электроэнергию до конца отопительного сезона останется неизменной", — отметили в Кабинете министров.

Поэтому сейчас тариф на таком уровне:

1,44 гривны за киловатт-часов для потребителей до 250 киловатт-часов;

1,68 — более 250 киловатт-часов в месяц.

Напомним, ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.

Также мы писали, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию, ведь они считаются самыми низкими в Европе. Поскольку страна выбрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, повышение цен на рыночные в будущем — неизбежно.