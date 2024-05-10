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Тарифы на электроэнергию — в Минэнерго обсуждают рост цен

10 мая 2024 09:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Тарифы на электроэнергию — в Минэнерго обсуждают рост цен
Платежки за свет. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Министерстве энергетики продолжается обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Об этом сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

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"Мы обсуждаем, в том числе повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и что будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий", — сказала Гринчук, говоря о возможности повышения тарифов.

В то же время она добавила, что окончательное решение о росте тарифов еще не было принято. Но в Минэнерго не исключают такой вариант и, вероятно, правительство вынуждено будет пойти на такой шаг.

Гринчук объясняет, что последние российские обстрелы нанесли значительный ущерб энергетике. Следовательно, стоит подготовиться к следующему отопительному сезону и иметь все необходимые ресурсы.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", — сказала Гринчук.

Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на воду.

Мы также писали, что поставщики природного газа обнародовали новые тарифы, которые будут действовать в течение года.

тарифы
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Минэнерго
электроэнергия
цены
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энергетика

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