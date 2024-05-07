Цены на газ — украинцы могут платить меньшие суммы в платежках

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" дала действенные рекомендации, которые помогут сократить потребление природного газа, а значит и суммы в коммунальных платежках. Советы будут особенно актуальны для тех, кто использует газ для приготовления пищи, газифицированное отопление, газовый котел или колонку.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Приготовление блюд

Специалисты советуют взять за правило несколько важных пунктов во время приготовления:

кипятить воду нужно с накрытой крышкой — так ускорится процесс;

конфорку следует выбрать такую, которая будет соответствовать диаметру посуды. Для нагревания большой кастрюли лучше брать не маленькую конфорку, ведь это приведет к перерасходу ресурса;

ставить посуду нужно ровно посередине горелки, чтобы пламя охватывало и нагревало равномерно;

во время нагрева духовки до 180-200 градусов не нужно запекать слишком маленькие порции, ведь уйдет много топлива;

следует все время проверять исправность конфорок, ведь расход топлива увеличивается, если грязные, есть копоть в горелке;

нужно очищать посуду от копоти и нагара, ведь это тоже приводит к замедлению нагревания;

мощность конфорки во время разных этапов приготовления пищи необходимо регулировать, ведь так можно рационально использовать топливо.

Использование энергоэффективных приборов

Самым высоким коэффициентом полезного действия обладают конденсационные котлы. С ними можно сэкономить до 10-15% газа.

Следует регулярно очищать теплообменник от осадка, ведь через слой накипи для нагревания воды потребуется больше времени. Также рекомендуют время от времени проверять состояние труб и производить очистку. Перед покупкой техники стоит изучить ее характеристики.

Газовые водонагреватели и двухконтурные котлы имеют регуляторы температуры нагрева, где необходимо устанавливать минимальные метки, чтобы температура нагрелась до комфортной и не пришлось разбавлять холодной водой.

Необходимо очищать или менять тен, ведь из-за появления осадка на нем повышается срок нагрева воды, а затем и расход природного газа.

Терморегуляторы для батарей

Потребители, получающие отопление через газовый котел, должны установить терморегуляторы на батарее, чтобы настроить комфортную температуру обогрева.

Необходимо помнить, что на нее оказывают влияние площадь помещения, количество окон, угловые стены, наличие ковров. В общем, это позволит корректировать температуру для нужд членов семьи. В частности, подросткам, как правило, некомфортно в слишком теплых помещениях, тогда как пожилым людям — наоборот.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году может повыситься в стоимости электрическая энергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако часть граждан могут значительно сократить суммы в платежках.

Также мы сообщали, что в Украине стоимость реализации природного газа снижается. Фактическая цена голубого топлива в апреле 2024 года упала на 4,3%.