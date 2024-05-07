Ціни на газ — українці можуть платити менші суми у платіжках

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" дала дієві рекомендації, які допоможуть скоротити споживання природного газу, а відтак — і суми у комунальних платіжках. Поради будуть особливо актуальні для тих, хто використовує газ для приготування їжі, має газифіковане опалення, газовий котел чи колонку.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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Приготування страв

Фахівці радять взяти за правило кілька важливих пунктів під час приготування страв:

кип'ятити воду потрібно з накритою кришкою — так пришвидшиться процес;

конфорку слід обрати таку, яка відповідатиме діаметру посуду. Для нагрівання великої каструлі краще брати не маленьку конфорку, адже це призведе до перевитрати ресурсу;

ставити посуд треба рівно посередині пальника, щоб полум’я охоплювало та нагрівало рівномірно;

під час нагріву духовки до 180–200 градусів не потрібно запікати дуже маленькі порції, адже піде багато палива;

варто весь час перевіряти справність конфорок, адже витрати палива збільшуються, якщо вони брудні, є кіптява у пальнику;

треба очищати посуд від кіптяви та нагару, адже це теж призводить до сповільнення нагрівання;

потужність конфорки під час різних етапів приготування їжі необхідно регулювати, адже так можна раціонально використовувати паливо.

Використання енергоефективних приладів

Найвищий коефіцієнт корисної дії мають конденсаційні котли. З ними можна заощадити до 10–15% газу.

Варто регулярно очищувати теплообмінник від осаду, адже через шар накипу для нагрівання води знадобиться більше часу. Також рекомендують час від часу перевіряти стан труб та здійснювати очищення. Перед купівлею техніки варто вивчити її характеристики.

Газові водонагрівачі та двоконтурні котли мають регулятори температури нагріву, де необхідно встановлювати мінімальні позначки, щоб температура нагрілась до комфортної та не довелося розбавляти холодною водою.

Необхідно очищувати чи замінювати тен, адже через появу осаду на ньому підвищується термін нагрівання води, а відтак — і витрати природного газу.

Терморегулятори для батарей

Споживачі, які отримують опалення через газовий котел, повинні встановити терморегулятори на батареї, щоб налаштувати комфортну температуру обігріву.

Необхідно пам'ятати, що на неї мають вплив площа приміщення, кількість вікон, кутові стіни, наявність килимів. Загалом це дозволить коригувати температуру для потреб членів родини. Зокрема підліткам, як правило, не комфортно у надто теплих приміщеннях, тоді як літнім людям — навпаки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.

Також ми повідомляли, що в Україні вартість реалізації природного газу знижується. Фактична ціна блакитного палива у квітні 2024 року впала на 4,3%.