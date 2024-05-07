Ціни на газ у травні — в Україні дешевшає блакитне паливо

В Україні продовжують падати ціни на газ — скільки коштує блакитне паливо у травні
В Україні вартість реалізації природного газу знижується. Фактична ціна блакитного палива у квітні 2024 року впала на 4,3%.
Такі дані наводить Міністерство економіки.
Зміна цін на природний газ
За даними відомства, вартість газу в Україні знизилась до 11,124 тис. гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Таким чином, природний газ дешевшає вже шостий місяць поспіль.
Як зазначається, після цінового стрибка у Європі вартість блакитного палива значно знизилася і зараз становить 355 доларів за одну тис. кубометрів (14 тис. гривень).
Прогнози цін на природний газ
За прогнозом Національного банку, ціна на блакитне паливо на європейських ринках поступово знижуватиметься завдяки нарощенню виробництва зрідженого газу, насамперед у США та Катарі, постачанням більш дешевого ресурсу у КНР та Індію, що скоротить конкуренцію за зріджений газ, з боку азійських країн.
За прогнозом Нацбанку, вартість газу на хабі TTF у Нідерландах буде наступна:
- 2024 рік — знизиться на майже 27% до 340,8 дол. за тис. кубометрів;
- 2025 рік — підвищиться на 12,9% до 384,7 дол.;
- 2026 рік — впаде на 12,5% до 336, 5 дол.
В Україні вартість газу для населення залишається незмінна на найближчі 12 місяців у 7,96 тисячі гривень за тис. кубометрів (з ПДВ), адже під час війни діє мораторій на підвищення цін на блакитне паливо.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.
Також повідомлялося, що Нацбанк прогнозує більш активне зростання цін на електроенергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.
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