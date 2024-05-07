Ціни на газ у травні — в Україні дешевшає блакитне паливо

Працівник газової сфери. Фото: REUTERS

В Україні вартість реалізації природного газу знижується. Фактична ціна блакитного палива у квітні 2024 року впала на 4,3%.

Такі дані наводить Міністерство економіки.

Читайте також:

Зміна цін на природний газ

За даними відомства, вартість газу в Україні знизилась до 11,124 тис. гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Таким чином, природний газ дешевшає вже шостий місяць поспіль.

Як зазначається, після цінового стрибка у Європі вартість блакитного палива значно знизилася і зараз становить 355 доларів за одну тис. кубометрів (14 тис. гривень).

Джерело: дані Мінекономіки

Прогнози цін на природний газ

За прогнозом Національного банку, ціна на блакитне паливо на європейських ринках поступово знижуватиметься завдяки нарощенню виробництва зрідженого газу, насамперед у США та Катарі, постачанням більш дешевого ресурсу у КНР та Індію, що скоротить конкуренцію за зріджений газ, з боку азійських країн.

За прогнозом Нацбанку, вартість газу на хабі TTF у Нідерландах буде наступна:

2024 рік — знизиться на майже 27% до 340,8 дол. за тис. кубометрів;

2025 рік — підвищиться на 12,9% до 384,7 дол.;

2026 рік — впаде на 12,5% до 336, 5 дол.

В Україні вартість газу для населення залишається незмінна на найближчі 12 місяців у 7,96 тисячі гривень за тис. кубометрів (з ПДВ), адже під час війни діє мораторій на підвищення цін на блакитне паливо.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.

Також повідомлялося, що Нацбанк прогнозує більш активне зростання цін на електроенергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.