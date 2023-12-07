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Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

7 декабря 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Газ в 2024 году подорожает — стали известны цены на январь
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине жилищно-коммунальные тарифы на газ могут измениться в 2024 году. Стало известно, сколько придется платить украинцам в январе.

О том, какие будут цены, сообщили в "Нафтогазе".

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Какие будут тарифы с 1 января

Ранее в компании отмечали, что в стране минимум до конца отопительного сезона стоимость газа от "Нафтогаза" не изменится. Речь идет об около 98% всех домохозяйств (12,4 млн. украинских семей), которые пользуются ресурсом. Поэтому тариф с 1 января 2024 года составит по-прежнему 7,96 грн за кубометр.

При этом потребители могут самостоятельно выбирать, у кого покупать газ.

В частности, другие компании предлагают разную стоимость одного кубометра газа. Она колеблется от 7,7 до 9,99 гривен за кубометр. Их тарифы будут действовать до 1 мая 2024 года. Еще летом правительство продолжило действия спецобязательств, поэтому предприятия, производящие отопление и греющие воду, покупают топливо по сниженной стоимости.

Введение трех платежек за газ

В стране облгазы будут заключать с жителями многоэтажек договоры на техническое обслуживание внутридомовой газовой системы. То есть речь идет о третьей платежке. По закону за такое обслуживание действительно нужно платить дополнительно, однако типичный договор и размер платы до сих пор не определены.

В настоящее время утратили силу нормативно-правовые акты, обязывающие облгазы осуществлять техобслуживание в домах абонентов. Владельцам предоставили право выбирать организацию, которая исключительно на договорных условиях и будет платно осуществлять работы по техосмотру.

Когда могут вырасти цены на газ

По прогнозу Нацбанка, в Украине регулирование тарифов на коммунальные услуги, в частности газ и электроэнергию, позволяет сдерживать инфляцию. Однако ожидается, что мораторий отменят уже с 2025 года, что приведет к существенному подорожанию коммунальных услуг. Также США настаивают на либерализации на энергорынке в следующем году.

Что еще стоит знать

Напомним, что в 2024 году в Украине могут подорожать некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, закончится срок действия ограничений по ценам на электрическую энергию и природный газ.

Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

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