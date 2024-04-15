Цены на газ — правительство продлило льготные тарифы для производителей тепла

Газовые вентили. Фото: Reuters

Кабинет Министров принял решение о льготных ценах на природный газ для теплопроизводителей. Их продлили еще на несколько месяцев.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №407.

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Льготные цены для производителей тепла

Речь идет о внесении Кабинетом министров изменений в Положение о возложении спецобязанностей на субъектов рынка газа от 19.07.2022 года №812. Льготную стоимость газа продлили до 15 апреля до 31 августа текущего года.

Согласно постановлению, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" голубое топливо по ценам:

на потребности производства тепловой энергии для предоставления услуг по снабжению тепловой энергией и горячей водой населению — 7,42 тыс. гривен с учетом НДС за 1 тыс. куб. метров газа (не считая тарифа на услуги по транспортировке);

для бюджетных учреждений — 16,39 тыс. гривен, учитывая НДС за 1 тыс. куб. метров природного газа (не считая тарифа на услуги по транспортировке).

Фиксированная стоимость природного газа

В Украине на период военного положения установлен мораторий на повышение цен на газ. Стоимость голубого топлива для потребителей не подлежит повышению от цены, применяемой в отношениях между поставщиком и простыми потребителями по состоянию на 24.02.2022 года.

Стоимость газа регулируется постановлением правительства о возложении спецобязанностей (ПСО) на Нафтогазе. Последний продает голубое топливо по цене 7,42 тысячи гривен за 1 тысячу куб. метров для поставщиков и производителей тепла для населения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики изучают возможность повышения тарифа на электроэнергию для украинцев. Какими будут цены на свет, пока неизвестно, однако сообщается, что подорожание будет несущественным.

Также мы писали, что украинцев в этом году ожидает возможное изменение сумм в оплате в жилищно-коммунальных квитанциях. В частности, это может быть продиктовано повышением тарифа на водоснабжение и водоотвод.