Тарифы на коммуналку могут измениться в апреле — как и на сколько

Тариф на воду планируют повысить дважды

В Украине в апреле 2023 года ожидаются новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. Повышение планируется осуществить в два этапа.

О том, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в апреле, сообщают Новини.LIVE.

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Тарифы на воду в апреле

Так, ожидаются новые тарифы на водоснабжение. В среднем семье придется заплатить на 30-70 гривен в месяц больше.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) хочет поднять тарифы с 1 апреля, а затем повторно осуществить повышение через три месяца — с 1 июля. На первом этапе в апреле повышение составит 12,3%, а на втором в июле — 14,1%.

В частности, в Киеве в апреле один кубический метр воды может подорожать с 30,38 до 38,1 грн, а в июле — до 40,4 грн. Например, семья использует в среднем пять кубов воды: в марте нужно будет заплатить за воду 151,9 гривны, в апреле — 190,5 гривны, а в июле — уже 202 гривны. Таким образом, ежемесячная сумма в платежке вырастет на 50,1 грн.

Плата за газ для украинцев

В апреле цены на газ для производителей тепла останутся на прежнем уровне. До конца месяца правительство продолжило действие положения относительно специальных обязательств на рынке природного газа.

Это решение означает, что теплокоммунэнерго для производства тепла и горячей воды смогут получать топливо по той же цене, что и раньше. Таким образом, местным властям не придется повышать цену на тепло и горячую воду для населения. Стоимость газа для бытовых потребителей в апреле будет находиться в ценовом коридоре: 7,70 — 9,99 грн.

Тарифы на свет в апреле

Кабинет министров Украины продолжает обдумывать разные варианты пересмотра тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Однако в конце марта чиновники приняли решение о продлении специального периода по льготным ценам на свет. Стоимость электроэнергии не изменится до 30 апреля текущего года. Следовательно, до конца отопительного сезона действующий тариф останется неизменным.

В стране установлен тарифный мораторий на:

газоснабжение;

доставку и распределение природного газа;

централизованное отопление;

горячее водоснабжение.

Напомним, в Украине в ряде регионов завершается отопительный сезон 2022-2023. Как отметил руководитель Нафтогаза, Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон раньше запланированного срока, поскольку это позволяют сделать погодные условия.

Также мы писали, что "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.