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Тарифи на комуналку можуть змінитися у квітні: як та на скільки

3 квітня 2023 08:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на комуналку можуть змінитися у квітні — як та на скільки
Тариф на воду планують підвищити двічі
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у квітні 2023 року чекають нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Підвищення планують здійснити у два етапи.

Про те, як загалом зміняться тарифи на комунальні послуги у квітні, повідомляють Новини.LIVE.

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Тарифи на воду у квітні

Так, очікуються нові тарифи на водопостачання. У середньому родині доведеться заплатити на 30-70 гривень на місяць більше.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має намір підняти тарифи з 1 квітня, а потім повторно здійснити підвищення за три місяці — з 1 липня. На першому етапі у квітні зростання становитиме 12,3%, а на другому у липні — 14,1%.

Зокрема, у Києві в квітні один кубічний метр води може подорожчати з 30,38 до 38,1 гривні, а в липні — до 40,4 гривні. Наприклад, родина використовує в середньому п'ять кубів води: у березні потрібно буде заплатити за воду 151,9 гривні, у квітні — 190,5 гривні, а в липні — вже 202 гривні. Таким чином, щомісячна сума в платіжці зросте на 50,1 гривні.

Плата за газ для українців

У квітні ціни на газ для виробників тепла залишаться на колишньому рівні. До кінця місяця уряд продовжив дію положення щодо спеціальних обов'язків на ринку природного газу.

Це рішення означає, що теплокомуненерго для виробництва тепла та гарячої води зможуть отримувати паливо за тією ж ціною, що й раніше. Таким чином, місцевій владі не доведеться підвищувати ціну на тепло і гарячу воду для населення. Тож вартість газу для побутових споживачів у квітні перебуватиме у ціновому коридорі: 7,70-9,99 гривні.

Тарифи на світло у квітні

Кабінет міністрів України продовжує обмірковувати різні варіанти перегляду тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Проте наприкінці березня урядовці ухвалили рішення про продовження спеціального періоду із пільговими цінами на світло. Вартість електроенергії не змінюватиметься до 30 квітня поточного року. Відтак, до кінця опалювального сезону чинний тариф залишиться незмінним.

В країні встановлений тарифний мораторій на:

  • газопостачання;
  • доставку та розподіл природного газу;
  • централізоване опалення;
  • гаряче водопостачання.

Нагадаємо, в Україні у низці регіонів завершується опалювальний сезон 2022-2023. Як зазначив керівник Нафтогазу, Україна успішно завершує важкий опалювальний сезон раніше запланованого терміну, оскільки це дозволяють зробити погодні умови.

Також ми писали, що "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

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