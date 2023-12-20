Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Тарифы на коммуналку резко выросли — на сколько подняли цены в 2023 году arrow

Тарифы на коммуналку резко выросли — на сколько подняли цены в 2023 году

20 декабря 2023 23:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Тарифы на коммуналку резко выросли — на сколько подняли цены в 2023 году
Женщина делает подсчеты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.

Об этом свидетельствуют данные с портала Государственной службы статистики.

Читайте также:

Какие коммунальные услуги подорожали

Впечатляющее увеличение стоимости отмечается в сфере электроэнергии, где тариф для потребителей вырос на 69,7%, достигнув уровня 2,64 гривны за кВт/ч. Ранее, к июню 2023 года, цены составляли 1,44 гривны за кВт/ч для потребления до 150 кВт/ч в месяц и 1,68 гривны за кВт/ч для большего объема потребления.

Кроме того, стоимость услуг по уборке мусора выросла на 8,7%, управление многоквартирными домами — на 2,7%, канализации — на 0,7%, а водоснабжение — на 0,8%.

Неизменной остается стоимость природного газа, горячей воды и отопления, благодаря введенному мораторию в прошлом году. Потребители продолжают платить 7,96 грн за кубометр газа, с учетом дополнительных расходов на поставки, которые отличаются в зависимости от региона.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине с 1 января 2024 г. начнут действовать обновленные тарифы на электрическую энергию. Больше придется платить одной категории потребителей.

Также мы писали, что в следующем году государство продолжит оказывать украинцам помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, ожидается подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий, стартовавшего в этом году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме