Тарифы на коммуналку резко выросли — на сколько подняли цены в 2023 году
В Украине за последний год отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.
Об этом свидетельствуют данные с портала Государственной службы статистики.
Какие коммунальные услуги подорожали
Впечатляющее увеличение стоимости отмечается в сфере электроэнергии, где тариф для потребителей вырос на 69,7%, достигнув уровня 2,64 гривны за кВт/ч. Ранее, к июню 2023 года, цены составляли 1,44 гривны за кВт/ч для потребления до 150 кВт/ч в месяц и 1,68 гривны за кВт/ч для большего объема потребления.
Кроме того, стоимость услуг по уборке мусора выросла на 8,7%, управление многоквартирными домами — на 2,7%, канализации — на 0,7%, а водоснабжение — на 0,8%.
Неизменной остается стоимость природного газа, горячей воды и отопления, благодаря введенному мораторию в прошлом году. Потребители продолжают платить 7,96 грн за кубометр газа, с учетом дополнительных расходов на поставки, которые отличаются в зависимости от региона.
Что еще нужно знать
Напомним, что в Украине с 1 января 2024 г. начнут действовать обновленные тарифы на электрическую энергию. Больше придется платить одной категории потребителей.
Также мы писали, что в следующем году государство продолжит оказывать украинцам помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, ожидается подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий, стартовавшего в этом году.
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