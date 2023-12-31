Цены на коммунальные услуги — какие изменения ждут с 1 января

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Украине до конца отопительного сезона не планируют повышать жилищно-коммунальные тарифы. Однако с 1 января 2024 года суммы в платежках придут большие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят эксперты энергетического рынка.

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Цена на электроэнергию

В частности, цены на природный газ, отопление и горячую воду для граждан останутся без изменений из-за введения моратория во время военного положения.

Учитывая последнее повышение тарифа на электроэнергию летом 2023 года, потребителям придется больше заплатить за ресурс, чем год назад. Так, по данным Государственной службы статистики, фиксируют увеличение стоимости электроэнергии, где тариф для потребителей вырос на 69,7%, достигнув 2,64 гривны за кВт/ч.

По словам главы Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг Константина Ущаповского, до конца холодного сезона не может быть и речи о пересмотре тарифов, хотя этот вопрос назрел давно.

Стоимость газа

С 1 января 2024 года цена на природный газ для бытовых потребителей, пользующихся услугами ГК "Нафтогаз", останется неизменной — на уровне 7,96 грн/куб. м. Стоимость газа у остальных поставщиков варьируется от 7,7 грн до 9,90 грн/куб.

Однако часть граждан в январе заплатит меньше других. Речь идет о плате за доставку газа. Это коснется только тех потребителей, которым газоснабжение прекратили частично или полностью. То есть, если граждане не используют "голубое топливо", они могут не платить за транспортировку газа.

В то же время, с нового года потребители начнут платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. Речь идет о так называемой "третьей платежке" на газ.

Цена на водоснабжение

В январе тарифы на воду тоже не будут меняться. Летом регулятор хотел повысить цены на услуги 34 водоканалов в среднем на 32%, но решение отложили на неопределенный срок.

Однако власти маленьких городов наделены правом повышать тарифы, некоторые из них уже им воспользовались.

Сейчас правительство оказывает помощь городам для покрытия разницы между реальной стоимостью и фиксированным тарифом.

Когда и как могут вырасти тарифы

По словам эксперта по коммунальным программам Татьяны Бойко, стоимость электричества должна вырасти как минимум на 50%.

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, цену на электроэнергию могут повысить до 5-6 грн за киловатт-час.

Глава НКРЭКУ считает, что повышение тарифа должно быть взвешенным, не более 15%, до 3 гривен за киловатт-час.

По прогнозу экспертов, в случае снятия моратория другие коммунальные услуги могут подорожать так:

газ в два этапа, во время первого — до 11-13 грн за куб.м, во время второго — до 15 грн;

тепло и горячая вода — на 30-50% в зависимости от региона, а холодная — на 50%.

Рост цен возможен не раньше мая-июня.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане в рамках государственного проекта могли подавать заявления на получение субсидии на покупку жесткого топлива. Зимнюю денежную помощь начнут выплачивать через несколько дней.

Также мы писали, что ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.