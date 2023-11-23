Коммунальные тарифы — каких ждать цен на энергоресурсы в 2024 году

Коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua

В 2024 году в Украине могут подорожать некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, закончится срок действия ограничений по ценам на электрическую энергию и природный газ.

Ситуацию с ценами прокомментировали в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ)

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Какие будут цены на воду в 2024 году

В этом году Нацкомиссия по тарифам отменила свое принятое решение о повышении цен на воду. С одной стороны, давила Ассоциация водоканалов Украины о критической необходимости роста цен, с другой — правительство и Офис президента, гарантировавших украинцам лояльные цены на фоне войны.

В связи с этим большинство водоканалов в крупных городах работают с убытками, которые частично компенсируют из местных бюджетов. Однако есть водоканалы, уже на грани банкротства.

В коммунальных предприятиях называют аналогичные причины повышения цен:

рост зарплат;

подорожание реагентов;

увеличение затрат на энергоресурсы;

подорожание электроэнергии.

В последние годы стоимость электроэнергии для водоканалов повысилась на 49%. Подорожало все: специальная форма, запчасти, реактивы для обеззараживания воды.

В небольших городах власти имеют право устанавливать тарифы, независимо от решения НКРЭКУ.

Для того чтобы предотвратить критические последствия, все они так или иначе повысили цены. В частности, другие цены предложили:

Староконстантинов в Хмельницкой области — на 13,84%, до 56,84 грн за кубометр;

пгт Новое в Кировоградской области — с 28,69 до 49,83 грн за куб. м;

Буск Львовской области — на 18%, до 61,64 грн куб. м;

Мукачево Закарпатской области — с 28,69 грн до 59,79 грн куб. м.

Представители НКРЭКУ рассказали, что до завершения отопительного сезона о повышении тарифов на воду речи нет. Вероятно, тарифы будут пересмотрены после его завершения.

Цены на электричество и газ в 2024 году

Как отмечают в правительстве, сейчас действует распоряжение не повышать тариф до конца отопительного сезона. При этом в апреле 2024 ценовая ситуация может измениться.

"Что будет в апреле следующего года, сейчас вам никто точно не скажет. Но экономические причины повышения тарифа, конечно, есть", — сообщают эксперты.

Предполагается, что электроэнергия может подорожать на 15%. Пересмотр тарифов будет зависеть от ряда факторов. В частности, от того, удастся ли воинам деоккупировать Энергодар, где находится крупнейшая Запорожская АЭС.

Что касается ситуации с тарифами на природный газ, то, вероятно, действующий тариф будет экономически аргументирован в 2024-м, однако будет зависеть от ситуации на газовом рынке Европы.

Тем не менее, международные партнеры призывают отказаться от регулируемых цен. Это также допускают в НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, в Национальном банке утверждают, что именно регулирование тарифов на коммунальные услуги, в том числе газ и электроэнергию, позволяет сдерживать темпы инфляции. Прогнозируют, что мораторий будет отменен в 2025 году.

Что еще стоит знать

Напомним, в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" дали очередные разъяснения клиентам по коммунальным платежам. В частности, рассказали, как правильно сменить владельца лицевого счета.

Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.