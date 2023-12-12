Коммунальные тарифы изменятся — МВФ ожидает повышения цен

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) украинским властям пришлось допустить возможность постепенного повышения коммунальных тарифов. Такие намерения прописали в письме к руководству фонда.

Об этом свидетельствует текст Меморандума по МВФ.

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Тарифы для населения могут вырасти

Как говорится в документе, вопрос обеспечения устойчивости системы и уменьшения квазифискальных обязательств потребует постепенного подорожания природного газа и электроэнергии для населения для возмещения расходов. В то же время власть обещает защитить уязвимые домохозяйства.

В меморандуме отмечается, что в стране уже повышали цены на электричество для населения с июня 2023 года с целью восстановления стабильности энергосистемы перед текущим отопительным сезоном 2023-2024 годов.

"Нашим непосредственным приоритетом является сдерживание негативного влияния войны на этот сектор. Это направление на обеспечение возможности направления достаточных ресурсов ключевым крупным госпредприятиям. В краткосрочной перспективе список вариантов включает повышение тарифов, обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой поддержки бюджета в зависимости от наличия бюджетных ресурсов", — отмечается в письме МВФ.

При этом украинские власти отметили, что после завершения войны программа реформ в энергосекторе, среди прочего, потребует не только возобновления, но и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа.

Ситуация на рынке в 2023 году

В стране с прошлого года действует мораторий на повышение тарифов на газ. Стоимость для бытовых потребителей не может превышать уровень, зафиксированный на 24 февраля 2022 года.

В частности, цену на газ в 7,96 гривны за кубический метр обеспечивает Нафтогаз. При этом руководство компании считает, что отмена возложения специальных обязательств на компанию может начаться уже с 2024 года. Там утверждают также, что переход на рыночные тарифы нужно сделать как можно раньше, однако когда это произойдет — не уточняют.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии в зимнее время. Для этого нужно подключить экономный тариф.

Также мы писали, что в 2023 году на Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.