Рахунки за комуналку зросли — за що потрібно платити більше

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Як змінилась вартість "комуналки"

За цими даними, зростання цін на електричну енергію пов'язане із червневим підвищенням тарифу. Вартість електроенергії зросла на 69,7%. Ціна тоді підскочила до 2,64 гривні за 1 кВт*год.

Також на 8,7% підвищились розцінки на прибирання сміття.

На 3,9% подорожчало утримання та ремонт житла. На 2,7% підвищились ціни на послуги з управління багатоквартирними будинками, на 0,8% подорожчало водопостачання та водовідведення, на 0,7% — каналізація.

Водночас вартість природного газу, гарячої води та опалення залишається без змін завдяки запровадженому мораторію минулого року. З огляду на те, що переважна більшість громадян є клієнтами Нафтогазу, то платять за кубометр газу 7,96 гривні. За умови споживання, відповідно до соцнорми 9,9 кубометра, за грудень потрібно буде віддати 78,8 гривні. Однак варто враховувати, що додатково стягують плату за доставку природного газу, яка різниться залежно від регіону.

Джерело: Держстат

Нові ціни на передачу електрики з 2024-го

Як відомо, згідно з рішенням Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, починаючи з січня 2024 року, вартість передачі електроенергії зросте на 9%, до 528,57 грн/МВт-год.

Також підвищиться тариф на диспетчерське управління на 9,5%, до 104,57 грн/МВт-год.

Окрім того, в країні зросте окремий пільговий тариф щодо передання на підприємства "зеленої" електрометалургії на 74%, до 364,70 грн/МВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на послуги щодо передачі електропостачання НЕК "Укренерго" на 9%. Такі зміни почнуть діяти з 1 січня 2024 року.

Також ми писали, що раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов відповів, чи зросте вартість газу. За його словами, цього опалювального сезону не варто чекати на підвищення цін, однак в близькому майбутньому вони зростуть.