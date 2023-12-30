Коммунальные тарифы 2024 – известно, какие услуги могут подорожать

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства могут повыситься в 2024 году в Украине. Эксперты предполагают, что цены могут подскочить на 20-30%.

Об этом сообщают эксперты, пишет портал "1+1".

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Как говорится в материале, к возможному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране толкают несколько факторов:

на мировых рынках растет стоимость природного газа, электроэнергии и других энергоносителей, что, в частности, связано с ситуацией в Украине, санкциями против Российской Федерации.

регулярный на фоне войны рост затрат на ремонт, а также обслуживание коммунальной инфраструктуры. В результате российских обстрелов повреждена значительная часть объектов коммунальной инфраструктуры. Чтобы восстановить ее, необходим большой объем средств, который можно покрыть именно благодаря повышению тарифов для населения.

В то же время повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги может произойти поэтапно. Сроки и размеры тарифов будут определяться Национальной комиссией, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Глава регулятора Константин Ущаповский сообщил, что, учитывая войну, спешить повышать тарифы не будут. Однако целесообразно было бы поднять цену на электроэнергию.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что взвешенный максимум должен составить 15%, то есть до 3 грн за киловатт-час. Однако по некоторым другим прогнозам, стоимость электричества должна подскочить и до 50%.

Эксперты энергорынка предполагают, что природный газ может подорожать дважды при снятии моратория. Сначала до 11-13 грн за один кубометр, дальше — до 15 грн.

В то же время взвешенное повышение отопления и горячей воды должно составлять 30-50% в зависимости от региона. Холодную воду целесообразно повысить на 50%.

Прогнозы могут оправдаться после завершения отопительного сезона (май-июнь 2024 года). Поскольку власти неоднократно уверяли, что зимой тарифы трогать не будут, поэтому украинцы будут платить минимум четыре месяца по старым ценам.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство продлило возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов (ПСО) на электрическую энергию до мая 2024 года. Таким образом, тарифы на свет не будут просматриваться еще четыре месяца.

Также Новости.LIVE писали, что в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.