Комунальні тарифи 2024 — відомо, які послуги можуть подорожчати

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Тарифи на послуги житлово-комунального господарства можуть підвищитися у 2024 році в Україні. Експерти припускають, що ціни можуть підскочити на 20-30%.

Про це повідомляють експерти, пише портал "1+1".

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Як йдеться у матеріалі, до можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в країні штовхають кілька факторів:

на світових ринках зростає вартість природного газу, електричної енергії та інших енергоносіїв, що, зокрема, пов'язано із ситуацією в Україні, санкціями проти Російської Федерації.

регулярне на тлі війни зростання витрат на ремонти, а також обслуговування комунальної інфраструктури. У результаті російських обстрілів пошкоджено значну частину об'єктів комунальної інфраструктури. Щоб її відновити, необхідний великий обсяг коштів, який можна покрити саме завдяки підвищенню тарифів для населення.

Водночас, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги може відбутися поетапно. Терміни та розміри тарифів визначатиме Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Голова регулятора Костянтин Ущаповський повідомив, що, з огляду на війну, поспішати підвищувати тарифи не будуть. Однак, доцільно було б підняти ціну на електроенергію.

Більшість аналітиків сходяться на думці, що виважений максимум мав би становити 15%, тобто до 3 грн за кіловат-годину. Проте за деякими іншими прогнозами, вартість електрики мала би підскочити і до 50%.

Експерти енергоринку припускають, що природний газ може подорожчати двічі у разі зняття мораторію. Спочатку до 11-13 грн за один кубометр, далі — до 15 грн.

Водночас, виважене підвищення опалення та гарячої води має становити 30-50% залежно від регіону. Холодну воду доцільно підвищити на 50%.

Прогнози можуть справдитися після завершення опалювального сезону (у травні-червні 2024 року). Оскільки влада неодноразово запевняла, що взимку тарифи чіпати не будуть, тому українці платитимуть щонайменше чотири місяці за старими цінами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд продовжив дію покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів (ПСО) на електричну енергію до травня 2024 року. Таким чином, тарифи на світло не переглядатимуть ще чотири місяці.

Також Новини.LIVE писали, в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.