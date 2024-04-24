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Тарифы на услуги ЖКХ — что изменится с 1 мая

24 апреля 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы с 1 мая – какие изменения ждут в оплате услуг ЖКХ
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в этом месяце истекает срок действия годового тарифа на рынке поставки газа. Известно, какими будут цены в платежках на голубое топливо и другие услуги с 1 мая 2024 года.

Об этом свидетельствует информация Кабинета министров и НАК "Нафтогаз Украины".

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Изменится ли тариф на электричество с 1 мая

Хотя заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что возможность повышения цен на электроэнергию не исключают из-за новых обстрелов РФ объектов энергетики, однако глава ведомства Герман Галущенко заверил, что никаких расчетов и планов относительно увеличения цен нет.

Также в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что работа по изменению действующих тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей не ведется.

В связи с этим в мае цены на электроэнергию для бытовых потребителей повышаться не будут. Население будет в дальнейшем платить по единому тарифу 2,64 грн/кВт-час. Такая цена действует с 1 июня 2023 года.

Также в Украине отменен мораторий на начисление и взыскание пени и штрафов за неуплату коммунальных услуг. Потому должникам в мае могут начислить штрафы и пеню в новых платежках. В сложных ситуациях могут взыскать задолженность в принудительном порядке или прекратить предоставление услуг.

Цены на природный газ в мае

В конце этого года заканчивается срок действия годового тарифа на рынке поставки газа потребителям. Тем не менее тариф на голубое топливо с мая для большинства украинцев не изменится, ведь на днях в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" утвердили новый годовой тариф для украинцев.

Старый тарифный план "Фиксированный" продлили еще на год в рамках установленного моратория на рост цен. Так компания стремится в условиях войны и сложнейшей ситуации в экономике поддержать граждан.

Стоимость газа для потребителей, пользующихся услугами Нафтогаза, останется на уровне 7,96 грн/кубометр. Компания обеспечивает природным газом большинство потребителей — более 12 млн семей.

Что касается остальных газопоставщиков, то цена ресурса сейчас колеблется в диапазоне от 7,70 до 9,90 грн/куб. м. Решения по годовым тарифам еще нет.

Стоимость водоснабжения в мае

В Украине в ряде небольших городов вырастет стоимость услуги по водоснабжению с 1 мая 2024 года, ведь местные власти наделены правом решать соответствующий вопрос, независимо от решений НКРЭКУ. В связи с этим в некоторых городах цены выросли довольно существенно — до 40%.

Относительно крупных городов, то Нацкомиссии по тарифам запретили повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, хотя регулятор повторно подготовил план постепенного роста цен для водоканалов городов областного значения. Согласно предложениям, повышение тарифов на воду запланировано в два этапа. В частности, тариф на воду в Киеве хотели повысить на первом этапе до 40,776 грн с нынешних 30,38 грн за кубометр, то есть на 34%.

Решение по этому вопросу не утверждено, поэтому в крупных городах цены останутся на прежнем уровне в мае.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики утверждают, что сейчас не рассматривают вопрос повышения тарифов на электрическую энергию для населения. Учитывая это, с 1 мая 2024 года украинцы будут платить за услугу по старым ценам.

Также Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона.

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