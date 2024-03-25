Тарифы на коммуналку — цены повысят из-за сотрудничества с МВФ

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Власти в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) допускают повышение коммунальных тарифов для населения. Цены могут вырасти во время войны и после ее завершения.

Об этом говорится в новом Меморандуме по МВФ.

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Повышение тарифов на коммуналку

Отмечается, что повышение тарифов на коммуналку, о чем идет речь в Меморандуме с МВФ, будет происходить постепенно. Стабилизация системы требует повышения тарифов на природный газ и электрическую энергию для покрытия расходов, особенно после войны, с выделением средств для уязвимых домохозяйств.

"Потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов", — говорится в документе.

Также отмечается, что отмена с 29 декабря прошлого года запрета на отключение потребителей, имеющих долги, поспособствует повышению платежной дисциплины.

Либерализации энергорынков

Согласно Меморандуму, после войны программа реформ в энергосекторе потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках голубого топлива.

В связи с этим правительство планирует принять "Дорожную карту" по пошаговой либерализации энергорынков — природного газа и электроэнергии. В нем будут прописаны четкие планы реализации.

Компании теплокоммунэнерго уже сейчас имеют большую задолженность перед НАК "Нафтогаз". Причина в разнице в коммунальных тарифах и последствиях войны. Учитывая это, планируется установить объем просроченного долга и финансовое положение с помощью анализа, проведенного авторитетной аудиторской фирмой до конца июня 2024 года.

Ожидается, что это прояснит размер долга и финансовое положение предприятий теплокоммунэнерго, в частности причины его накопления перед отопительным сезоном 2024/25.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 апреля этого года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

Ранее мы писали, что определенные категории граждан имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, что позволяет платить меньшие суммы в платежках. Однако есть еще один способ, как не переплачивать.