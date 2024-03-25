Тарифы на коммуналку — цены повысят из-за сотрудничества с МВФ

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут из-за меморандума МВФ — детали
Власти в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) допускают повышение коммунальных тарифов для населения. Цены могут вырасти во время войны и после ее завершения.
Об этом говорится в новом Меморандуме по МВФ.
Повышение тарифов на коммуналку
Отмечается, что повышение тарифов на коммуналку, о чем идет речь в Меморандуме с МВФ, будет происходить постепенно. Стабилизация системы требует повышения тарифов на природный газ и электрическую энергию для покрытия расходов, особенно после войны, с выделением средств для уязвимых домохозяйств.
"Потенциальные меры реформ включают постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой бюджетной поддержки энергетическим государственным предприятиям в ожидании наличия бюджетных ресурсов", — говорится в документе.
Также отмечается, что отмена с 29 декабря прошлого года запрета на отключение потребителей, имеющих долги, поспособствует повышению платежной дисциплины.
Либерализации энергорынков
Согласно Меморандуму, после войны программа реформ в энергосекторе потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках голубого топлива.
В связи с этим правительство планирует принять "Дорожную карту" по пошаговой либерализации энергорынков — природного газа и электроэнергии. В нем будут прописаны четкие планы реализации.
Компании теплокоммунэнерго уже сейчас имеют большую задолженность перед НАК "Нафтогаз". Причина в разнице в коммунальных тарифах и последствиях войны. Учитывая это, планируется установить объем просроченного долга и финансовое положение с помощью анализа, проведенного авторитетной аудиторской фирмой до конца июня 2024 года.
Ожидается, что это прояснит размер долга и финансовое положение предприятий теплокоммунэнерго, в частности причины его накопления перед отопительным сезоном 2024/25.
Что еще нужно знать
Напомним, с 1 апреля этого года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.
Ранее мы писали, что определенные категории граждан имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, что позволяет платить меньшие суммы в платежках. Однако есть еще один способ, как не переплачивать.
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