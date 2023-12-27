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Тарифы на свет в 2024 году поразят — эксперты озвучили прогнозы новых цен

27 декабря 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на электроэнергию могут подскочить в 2024 году — прогноз эксперта
Коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине рыночная цена на электрическую энергию для населения должна достигать 8 гривен за кВт-ч. Однако власть вряд ли пойдет сразу на столь радикальный шаг.

О том, как могут измениться цены на электроэнергию, рассказал эксперт Богдан Серебренников.

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Ситуация с тарифом на свет

По словам эксперта, в 2024 году, скорее всего, власти могут снова повысить тариф на электричество для населения.

Среди факторов, которые могут объективно подталкивать к акому шагу:

  • рост оптовой цены электричества и тарифов на его передачу/распределение по сетям;
  • девальвация гривны и инфляция.

Кроме того, он считает, что правительство оказалось в сложной ситуации, ведь если в стране не повысят тариф, это будет означать дальнейшее продолжение неэффективной и недальновидной политики. Последняя искажает рынок и усугубляет следующие негативные явления:

  • рост цепного долга;
  • сокращение инвестиций в отрасль;
  • неутешительные сигналы участникам рынка;
  • торможение процессов энергоэффективности.

Очевидно, что очередное повышение может произойти уже после отопительного сезона. То есть это может произойти либо весной, либо летом. Скорее всего, оно будет состоять из нескольких этапов, чтобы не "шокировать" население.

Рыночная стоимость электричества для населения должна составлять 8 грн за кВт-ч, однако вряд ли правительство позволит пересечь "психологическую" отметку в 4 грн за кВт-ч за один раз, добавил он.

Цены на электричество до конца зимы

Следует отметить, что в Министерстве энергетики уверяли осенью, что тарифы на электроэнергию во время отопительного сезона 2023/2024 годов останутся на прежнем уровне. Поэтому независимо от объема потребления тариф будет составлять 2,64 гривны за кВт/час.

До такого уровня цена выросла летом 2023 года. Это было обусловлено рядом факторов — в частности массовыми повреждениями от обстрелов объектов украинской энергетической инфраструктуры, накоплением долгов отраслью.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине с 1 января 2024 г. начнут действовать обновленные тарифы на электрическую энергию. Больше придется платить одной категории потребителей.

Также мы писали, что в следующем году государство продолжит оказывать украинцам помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, ожидается подведение итогов экспериментального проекта по предоставлению субсидий, стартовавшего в этом году.

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