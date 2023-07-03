Тарифы на воду: НКРЭКУ отменила решение о повышении цен

Человек набирает воду в стакан. Фото: google.com

Сегодня, 3 июля, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о повышении тарифов на воду.

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

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Решение о повышении цен было принято 29 июня 2023 года. Тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти примерно на 32%.

Сейчас регулятор ведет переговоры с Кабинетом министров Украины, как компенсировать расходы водоканалов.

"Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого Регулятором решения. Кроме этого, Премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций относительно такого решения. В связи с этим предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, который обнародован в проекте решения", — заявил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод не согласовано с Кабмином. По его словам, состоятся консультации по его пересмотру.

Также мы писали, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе — это грозит сокращением производства в промышленности.