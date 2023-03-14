Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному — сколько предлагают платить

После завершения отопительного периода установят новые цены

В Украине, невзирая на мораторий на тарифы на жилищно-коммунальные услуги на период действия военного положения, власть заявила о пересмотре некоторых тарифов в начале 2023 года. В частности, речь идет об услугах централизованного водоснабжения и водоотвода.

О том, как могут измениться тарифы в разных регионах, рассказали в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Какие могут быть тарифы

По информации Нацкомиссии по тарифам, вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод планируют обсудить в марте, чтобы по завершении отопительного периода установить новые цены.

Там рассчитывают, что цены должны вырасти дважды весной и летом этого года. Речь идет о таких датах:

с 1 апреля;

с 1 июля.

"Проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. В целях сдерживания финансовой нагрузки на потребителей регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", — заявил регулятор.

Среди материалов для обсуждения привели такую таблицу с предложениями о новых тарифах:

Причины повышения цен

Как отмечали ранее эксперты, сдерживание тарифов в итоге обойдется очень дорого, ведь даже до войны состояние водопроводов оценивалось как критическое — от 40 до 56% труб нуждались в замене. Уровень износа систем централизованного водоотвода составил 42%.

В зоне боевых действий инфраструктура уничтожена полностью, а на территориях, откуда уехали украинцы, катастрофически упал уровень расчета за услуги. В то время как в принимающих общинах повысилась нагрузка на инфраструктуру. Расходы водоканалов увеличились в разы. Все — преимущественно из-за удорожания топлива, реагентов и ремонтных материалов. Неизменный тариф рано или поздно может привести к большим проблемам, отмечали эксперты.

При этом тарифы будут подъемными для наиболее уязвимых категорий населения благодаря субсидиям.

"Для этого следует разработать действенный механизм получения и максимально упростить доступ отдельных категорий потребителей к их оформлению. Адресно компенсировать повышение тарифа дешевле, чем потом разгребать последствия техногенных катастроф. В платежке цифра за водоснабжение и водоотвод вырастет максимум на 80 грн на семью", — отмечали специалисты.

Напомним, по мнению экспертов, другие тарифы на коммунальные услуги в стране могут вырасти летом. Особенно ощутимым это будет для обычных потребителей, тогда как наиболее уязвимых обещают защитить путем предоставления государственной помощи в виде субсидий и льгот.

Ранее мы писали, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что отопительный сезон 2022-2023 года продлится еще месяц. Отопление в домах выключат в начале апреля.