Тарифы на воду в регионах существенно вырастут — какие цены будут в июне

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В ряде регионов могут существенно увеличиться тарифы на водоснабжение и водоотвод. В частности, жители столицы будут вынуждены платить не 30,38, а 40,46 гривны за кубический метр.

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацкомиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Как изменятся тарифы на воду

Нацкомиссия планировала повысить тарифы на воду с 1 июня, однако приняли решение перенести заседание на 14 июня. Регулятор обнародовал обоснование повышения тарифов для населения.

На изменение тарифов повлияли следующие факторы:

- уменьшились объемы реализации, которые были учтены в действующих тарифах, а именно:

на 2031,60 тыс. куб, или на 10,43% с централизованного водоснабжения;

на 1 296,22 тыс. куб, или на 7,48% с централизованного водоотвода.

- увеличились расходы по электроэнергии:

на 13,05% с централизованного водоснабжения;

на 12,77% с централизованного водоотведения.

- выросли затраты на оплату труда:

на 28,78% с централизованного водоснабжения;

на 19,32% с централизованного водоотвода.

Согласно проекту постановления, подорожание коснется практически всех регионов. А именно централизованное водоснабжение и водоотвод повысится в стоимости для 35 водоканалов. Старую цену планируют оставить только для Херсона, Харькова и Николаева.

Цены разнятся, поскольку зависят от общего объема потребления, числа потребителей водоканала, а также особенностей предоставления этих коммунальных услуг.

В частности, в Одессе цены могут повысить с 35,15 до 44,86 грн за куб. м. с НДС, в Луцке — с 28,41 до 32,24 грн за куб. м. (плюс НДС), в Днепре — с 31,36 до 38, 79 грн за куб. м. (вместе с НДС).

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Тарифы на электричество и газ

В конце мая правительство поддержало повышение тарифа на электрическую энергию для населения до 2,64 грн за киловатт-часов. Хотя Нацкомиссия настаивала на рыночной цене 5,5 грн, в Министерстве энергетики Украины обещают в этом году не повышать тариф во второй раз.

Цены на природный газ обещают не менять. Сейчас подавляющее большинство потребителей получают ресурс от "Нафтогаза Украины". Тариф заморозили на уровне 7,96 грн за один кубометр до 1 мая следующего года. У других газопоставщиков стоимость одного кубометра "голубого топлива" такова: от 7,7 до 9,99 грн/куб. м.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что в Украину вернули поверки коммунальных счетчиков. Это нужно сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода, то есть до середины июля 2023 года.