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В Україні проведуть масову повірку лічильників: терміни скоротили

6 червня 2023 09:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
В Україні проведуть масову повірку лічильників
Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні повернули повірки комунальних лічильників. Це потрібно зробити упродовж трьох місяців після закінчення опалювального періоду, тобто до середини липня 2023 року.

Це прописано у відповідній постанові Кабінету міністрів України (КМУ) від 7 квітня, яке днями набуло чинності.

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Кому потрібно провести повірку

Згідно з урядовою постановою, українці мусять здійснити повірку лічильників води, природного газу, електричної енергії,  а також теплолічильників.

Такі вимоги поширюються на всю територію України, крім окупованих населених пунктів, "гарячих точок".

За словами засновника ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олега Попенка, на повірку лічильників відводиться три місяці після закінчення опалювального сезону.

У разі, якщо не буде здійснено повірку, то постачальники послуг мають право нараховувати плату за нормативами, а не за фактичним споживанням ресурсу.

Коли призупинили повірки лічильників

Повірки комунальних лічильників в Україні вирішили зупинити у квітні минулого року через війну. Рішення передбачало, що повірки призупинені на весь період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після завершення.

У повірку лічильників входить перевірка, маркування та видача документа про повірку вимірювальної техніки, який затверджує,  що прилад відповідає нормам.

Нагадаємо, в Україні у червні поточного року підвищили тарифи на електричну енергію. Однак експерти застерігають, що ціни все одно низькі і мали б бути щонайменше удвічі вищі.

Також ми писали, що на тлі оновлення тарифів зберегли "нічний тариф", завдяки якому українці мають змогу заощаджувати на оплаті. Така можливість є у власників двозонних лічильників.

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