Тарифы в Украине — в ряде городов вырастет цена на воду с 1 мая

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в некоторых небольших городах подорожает услуга водоснабжения с 1 мая 2024 года. В то же время, для крупных городов Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и компослуг (НКРЭКУ) ранее запретили повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Об этом сообщает издание Today.ua.

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Год назад правительство отказало Нацкомиссии по тарифам повышать цены для городов областного значения. В этом году регулятор вновь принял проект плана повышения стоимости услуги для населения, однако новые тарифы не утвердили.

В то же время власти маленьких городов имеют право по своему усмотрению устанавливать цены на эту услугу ЖКХ. Ранее рост тарифа почти на 40% на водоснабжение и водоотвод приняли власти Прилук Черниговской области, а ныне — власти Чорткова Тернопольской области. Там объяснили, что одна из причин изменения цен:

существенное подорожание электроэнергии;

рост минимальной заработной платы.

По данным пресс-службы, вода для местных жителей станет дороже на 17%. Ожидается, что кубометр воды подорожает с 34,91 до 42,25 гривны. Цена на водоотвод, которая составила 23,11 грн. за куб.м, повысится до 25,77 грн. Таким образом, общий тариф на указанные услуги вырастет на 10 гривен — с 58,02 до 68,02 гривны.

Ранее тарифы на воду откорректировали для абонентов Чортковского водоканала. Так, с 1 мая водоснабжение обойдется в 42,25 гривны за кубометр, а водоотвод — 25,77 гривны. За две коммунальные услуги местные жители будут платить 68,02 гривны.

Кроме того, стало известно о решении повысить тарифы на воду с 1 мая жителям Люботина Харьковской области. Там власти объяснили, что цена кубометра не соответствует его себестоимости. Ожидается, что централизованное водоснабжение для бытовых потребителей прибавит в стоимости 21,6% и обойдется в 38,16 гривны за куб. м. Тариф для бюджетных организаций вырастет на 7,1% — до 69,96 гривны за куб. м. Для остальных потребителей повысится на 2,6% — до 90,48 грн за куб. м.

Также услуга по централизованному водоотводу вырастет в цене на 16,5%, до 47,04 гривны за куб. м. Стоимость для бюджетных организаций — 6,4%, до 114,36 гривны за куб.м. Остальные потребители будут вынуждены платить на 3,3% больше — 192,78 гривны за куб. м. В то же время очистка стоков вырастет в стоимости на 2%, до 49,74 гривны.

Что еще стоит знать

Напомним, газопоставщики обнародовали тарифы, по которым украинцы будут платить за потребленный ресурс в мае за апрель этого года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.

Также сообщалось, что с апреля 2024 года могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей.