Цены на газ — изменятся ли тарифы на фоне войны

Бытовая газовая плита. Фото: Unplush

В Украине из-за военного положения на повышение цен на природный газ для населения установлен мораторий. Эксперты дали прогноз, когда власти могут отпустить цены по просьбе западных партнеров.

Об этом рассказали аналитики профильного издания "ГазПравда".

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Прогнозы по подорожанию "голубого топлива"

По словам экспертов, законодательство запрещает повышать цены на газ во время военного положения. Ограничения должны действовать еще полгода после его отмены.

Однако западные партнеры Украины и кредиторы настаивают на завершении реформы энергетического рынка. Ее основная составляющая — либерализация тарифов на энергоресурсы. Украинские власти должны установить рыночную стоимость электроэнергии и газа. На реализацию таких планов дали один год.

Сейчас государственный бюджет фактически субсидирует каждый кубометр природного газа, потребляемый украинцами. В "Нафтогазе Украины" сообщили, что соответствующая компенсация всего населения вредит не только бюджету, но и отрасли в целом. Последствия будут заметны в будущем, поскольку без рыночных условий не стоит надеяться на инвестиции в добычу "голубого топлива" и развитие энергоэффективности. Поэтому заявляют, что чем раньше перейти на рыночные тарифы, тем лучше.

"Любой рынок лучше, чем государственное регулирование. Он приводит к конкуренции, к повышению качества предоставления услуг, к справедливости, к мотивации экономить, к энергоэффективности. Это открывает экономику. Делает более защищенной индустрию", — сообщили в Нафтогазе.

В компании отмечают, что по рыночной стоимости газа больше будут платить только платежеспособные граждане. Пенсионеры и уязвимые категории будут пользоваться субсидией.

В то же время в Нафтогазе уверяют, что до конца отопительного сезона украинцам не стоит волноваться за возможное повышение цен на природный газ. До 1 мая следующего года фиксированная годовая цена составит 7 грн 96 коп. за один кубометр "голубого топлива". Учитывая это, вероятного повышения цен следует ожидать в следующем году.

Цены на газ в Европе

Цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) по состоянию на 13 ноября 2023 года — 516,1 доллара за 1 тыс. кубических метров.

Источник: Минфин

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Напомним, украинцам следует готовиться к повышению жилищно-коммунальных услуг, на основные из которых введен мораторий. В то же время вопрос роста цен в этом году не рассматривается, хотя и создает высокие угрозы для рынка энергоресурсов.

Также мы писали, что в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.