Тарифы в Украине — эксперты дали советы, как снизить удар повышения

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

Эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.

Об этом рассказала президент DiXi Grouр Елена Павленко во время телемарафона "Єдині новини".

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Эксперт советует потребителям коммунальных услуг заняться модернизацией своего жилья для уменьшения использования электроэнергии.

"Не стоит надеяться, что через пять лет у нас будет модернизирована инфраструктура, если мы не доплачиваем за нее. Следует ожидать повышения тарифов. Я не думаю, что оно будет немедленно. Я не думаю, что оно будет чрезвычайно высоко — в шесть раз, как рассказывают. Я думаю, что это будет медленно и постепенно, небольшими этапами", — объяснила Елена Павленко.

При этом она предполагает, что украинское правительство не просто повысит тарифы, но и предложит больше программ для того, чтобы каждый мог подготовиться к этому повышению. Речь идет об использовании энергоэффективных технологий. Среди них: замена окон, изолирование зданий для уменьшения потребления тепла и энергии.

Павленко отмечает, что лето также может оказаться сложным, поскольку энергоинфраструктура уйдет в ремонты и придется экономить. Не исключается ухудшение ситуации зимой, ведь Россия может снова вернуться к обстрелам энергетики.

Как могут повысить тарифы

По предварительной информации, правительство рассуждает о варианте постепенного повышения тарифов на электричество для бытовых потребителей по окончании отопительного сезона. Именно 30 апреля истекает срок действия Постановления о льготных тарифах на электроэнергию для населения.

В Министерстве энергетики уверяют, что обсуждение пересмотра тарифов продолжается. Министр энергетики Герман Галущенко считает, что пересмотреть цены необходимо для возобновления энергетики после российских обстрелов.

Ранее СМИ писали, что Минэнергетики и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), рассматривают несколько вариантов повышения тарифов.

Один из них предполагает повышение с 1,44-1,68 грн за кВт-ч до 5,5 грн за кВт-ч. При этом предусмотрено адресное субсидирование наиболее незащищенных слоев населения или установление новых диверсифицированных тарифов в зависимости от потребления ресурса.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.

Ранее в Комитете Совета по вопросам энергетики и ЖКУ после отопительного сезона должен подорожать газ, электроэнергия и вода. 14 апреля Украина официально завершила отопительный сезон 2022-2023 годов.