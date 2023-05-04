Пособие на погребение за пенсионные средства — в Раде изменят принцип начисления выплат

Пенсионерка в сельской местности. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла за основу проект закона №9078 об источниках оплаты услуг по доставке пенсий и выплате пособия на погребение. Документ должен внести изменения в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Что предусматривает закон

В Министерстве социальной политики прокомментировали принятие этого законопроекта. Там пояснили, что его реализация освободит бюджет Пенсионного фонда от несвойственных расходов. Изменения должны нормировать вопросы оплаты услуг по доставке пенсий и пособия на похороны за счет финансов, предназначенных на выплату пенсий.

Как отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Михаил Цымбалюк, все представители центральных органов исполнительной власти поддерживают законопроект.

По его словам, реализация изменений не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, ведь произойдет перераспределение средств между направлениями их использования — с покрытия дефицита средств ПФУ для выплаты пенсий на расходы, осуществляемые за счет бюджета.

Инициатором принятия этого документа выступил Кабинет министров Украины. Его зарегистрировали в парламенте 3 марта этого года. Он должен пройти второе чтение и получить подпись президента Украины.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) отчитались о завершении финансирования пенсионных выплат за апрель текущего года. Общая сумма средств, направленная на выплаты, оказалась меньше, чем было в марте.

Ранее мы писали, что в Украине летом пенсионеры получат больше. Пересчитают выплаты работающим пенсионерам начиная с 1 апреля, однако выплатят только с июня 2023 года. Также с 1 июля пенсии проиндексируют для государственных служащих, научных работников, работников органов местного самоуправления.

Также сообщалось, что в Украине активно готовятся к внедрению накопительной пенсионной системы. Она предусматривает обязательную оплату взносов и работодателем, и работниками.