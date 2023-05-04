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Торкнеться багатьох пенсіонерів: в Україні ухвалили закон щодо видатків ПФУ

4 травня 2023 09:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога на поховання за пенсійні кошти — у Раді змінять принцип нарахування виплат
Пенсіонерка у сільській місцевості. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Верховна Рада України (ВРУ) ухвалила за основу проєкт закону №9078 про джерела оплати послуг з доставки пенсій та виплати допомоги на поховання. Документ має внести зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Що передбачає закон

У Міністерстві соціальної політики прокоментували ухвалення цього законопроєкту. Там пояснили, що його реалізація звільнить бюджет Пенсійного фонду від невластивих видатків. Зміни мають унормувати питання оплати послуг з доставки пенсій та допомоги на похорон за рахунок фінансів, призначених на виплату пенсій.

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики Михайло Цимбалюк, усі представники центральних органів виконавчої влади підтримують законопроєкт.

За його словами, реалізація змін не вимагатиме додаткових видатків з державного бюджету, адже відбудеться перерозподіл коштів між напрямами їх використання — із покриття дефіциту коштів ПФУ для виплати пенсій на витрати, які здійснюються за рахунок бюджету.

Ініціатором ухвалення цього документ виступив Кабінет міністрів України. Його зареєстрували у парламенті 3 березня цього року. Він ще має пройти друге читання та отримати підпис президента України.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) відзвітували про завершення фінансування пенсійних виплат за квітень поточного року. Загальна сума коштів, яку спрямували на виплати, виявилась меншою, ніж було у березні.

Раніше ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Також повідомлялося, що в Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.

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