Штрафы в Украине — в Раде инициируют новый закон

Народные депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба ВРУ

В Верховной Раде Украины (ВРУ) предлагают еще раз обновить штрафы в стране. На этот раз хотят ввести наказание, касающееся пешеходов.

Об этом свидетельствует законопроект №9289, который передали для ознакомления в профильный парламентский комитет.

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Детали законопроекта

Речь идет о проекте закона, предусматривающем изменения в статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях по ответственности за привлечение детей к нарушению правил дорожного движения.

Автором законопроекта выступил народный депутат от фракции ВР "Слуга народа" Владимир Крейденко. Он предлагает усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходов, которые передвигаются с детьми.

Законопроект предусматривает наказание для пешеходов-нарушителей ПДД с детьми (до 16 лет) — штраф в размере 850 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов граждан) или общественные работы сроком 20-40 часов.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта призвано улучшить культуру дорожного движения в государстве посредством "воспитания" его участников.

Согласно действующему законодательству такое наказание предусмотрено исключительно, если нарушение привело к аварийной обстановке.

Напомним, летом могут вернуться тотальные проверки бизнеса и существовавшие до войны штрафы. Это предусмотрено законопроектом №8401.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза установлены четкие правила пользования общественным транспортом. В случае их нарушений ждут немалые штрафы.